В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

Впервые этот праздник в России провели в прошлом году

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

— Сам термин относительно новый. Он используется, может быть, лет двадцать, а международный праздник был учрежден около десяти лет назад. Есть известная шутка из фильма про книжные магазины: «Знаете, как раньше назывались независимые книжные магазины? Просто магазины». Вся частная книжная торговля до появления крупных сетей, по сути, и была независимой. Сегодня это любой магазин, который сам формирует свой ассортимент, а не получает его через компьютерную систему от головного офиса сети.

— Сейчас малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем. А у книготоргового бизнеса есть еще свои дополнительные сложности. Тем не менее новые магазины продолжают появляться. Можете назвать города, где недавно открылись новые книжные точки?

— В этом году открылся независимый книжный в Чите. Перед Новым годом много новых магазинов появилось на Кавказе — в Грозном, Назрани, Нальчике. Очень классные проекты. В Томске обещали открытие в апреле.

— Чтобы новый книжный проект сейчас стал реальностью, что нужно?

— Стартовые условия у всех очень разные. У кого-то есть свое помещение, и это сильно помогает, потому что аренда съедает очень много. Кто-то открывается при институции — университете или музее, хотя это уже спорный момент, считать ли такой магазин полностью независимым. Но в России в целом всё, что не сети, принято называть независимым. Бывает, что семья может позволить себе жить на доход одного человека, и тогда один из супругов спокойно занимается магазином. А есть примеры с настоящим бизнес-подходом: ребята во Владивостоке открыли взрослый и детский магазины, всё просчитывали, подходили как к серьезному делу. Сейчас у них две точки, и это отличный проект.

— Какой город в России можно назвать рекордсменом по числу таких магазинов?

— Санкт-Петербург, без сомнений. Там есть квартал, где можно обойти пешком штук десять маленьких независимых точек. В целом в городе порядка двадцати магазинов.

— Сколько таких магазинов в Новосибирске?

— В нашем городе это единицы. Кроме нашей «Карты мира», я бы отметила «Сибирь на страницах». Это частный проект, фактически существующий на энтузиазме одного человека. Был еще детский книжный «Маленький Бук», но он закрылся. Хотя хозяйка сохранила детский книжный клуб и иногда проводит мероприятия, в том числе на нашей площадке.

— Зачем нужен День независимых книжных? Это праздник или всё-таки инструмент?

— Конечно, это способ напомнить о себе: организовать что-то такое, чтобы люди пришли. И это просто приятный нейтральный повод, которых сейчас не так много: не нужно как-то специально готовиться, можно просто прийти и порадоваться. А еще это способ достучаться до людей, которые годами ставят магазину лайки в соцсетях, а потом удивляются, что он закрылся, хотя сами до него так и не дошли.

— Есть ли сезонность в книготорговле, погода влияет на посещаемость?

— Это зависит от региона: москвичи жалуются, что летом город вымирает, а в Новосибирске наоборот — летом световой день длиннее, люди после работы могут зайти, продажи растут. Зимой проблема не столько в морозе, сколько в малой проходимости города. Если метель или минус 35, то это день инвентаризации, а не торговли. Хотя если просто холодно, но солнечно, люди приходят охотнее. Но в целом у нас, чем теплее на улице, тем лучше идут дела.

В Новосибирске в День независимых книжных пройдут лекции, презентации книг, писательский завтрак и другие встречи, посвященные книгам.

Ранее редакция рассказывала, какое место занимает Новосибирская область по количеству книжных магазинов. 

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Автор: Юлия Данилова

С июля 2025 по март 2026 года сибирский регион экспортировал 4,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений (+67% к аналогичному периоду прошлого года — 2,8 млн тонн), отметили в аналитическом центре «Русагротранс» в рамках международной конференции «ЗерноЛогистика 2026». Это самый высокий показатель прироста из всех округов России.

Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (июль-июнь) оценивается в 5,2 млн тонн зерна (плюс 1,8 млн тонн к 2024/25), уточнили в компании.

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году программа субсидированных рейсов в Республику Алтай охватывала 10 городов. В 2026 она расширена до 14. В расписание на летний сезон уже добавились Иркутск, Оренбург, Сургут и Чита. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова.

— Расширение географии авиаперевозок свидетельствует о том, что интерес к региону со стороны гостей, и туристического бизнеса растёт. Мы находимся в постоянном диалоге с авиакомпанией, с Минтрансом и работаем над расширением направлений, — добавила она.

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

