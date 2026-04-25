В Новосибирске проходит День независимых книжных магазинов

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

— Сам термин относительно новый. Он используется, может быть, лет двадцать, а международный праздник был учрежден около десяти лет назад. Есть известная шутка из фильма про книжные магазины: «Знаете, как раньше назывались независимые книжные магазины? Просто магазины». Вся частная книжная торговля до появления крупных сетей, по сути, и была независимой. Сегодня это любой магазин, который сам формирует свой ассортимент, а не получает его через компьютерную систему от головного офиса сети.

— Сейчас малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем. А у книготоргового бизнеса есть еще свои дополнительные сложности. Тем не менее новые магазины продолжают появляться. Можете назвать города, где недавно открылись новые книжные точки?

— В этом году открылся независимый книжный в Чите. Перед Новым годом много новых магазинов появилось на Кавказе — в Грозном, Назрани, Нальчике. Очень классные проекты. В Томске обещали открытие в апреле.

— Чтобы новый книжный проект сейчас стал реальностью, что нужно?

— Стартовые условия у всех очень разные. У кого-то есть свое помещение, и это сильно помогает, потому что аренда съедает очень много. Кто-то открывается при институции — университете или музее, хотя это уже спорный момент, считать ли такой магазин полностью независимым. Но в России в целом всё, что не сети, принято называть независимым. Бывает, что семья может позволить себе жить на доход одного человека, и тогда один из супругов спокойно занимается магазином. А есть примеры с настоящим бизнес-подходом: ребята во Владивостоке открыли взрослый и детский магазины, всё просчитывали, подходили как к серьезному делу. Сейчас у них две точки, и это отличный проект.

— Какой город в России можно назвать рекордсменом по числу таких магазинов?

— Санкт-Петербург, без сомнений. Там есть квартал, где можно обойти пешком штук десять маленьких независимых точек. В целом в городе порядка двадцати магазинов.

— Сколько таких магазинов в Новосибирске?

— В нашем городе это единицы. Кроме нашей «Карты мира», я бы отметила «Сибирь на страницах». Это частный проект, фактически существующий на энтузиазме одного человека. Был еще детский книжный «Маленький Бук», но он закрылся. Хотя хозяйка сохранила детский книжный клуб и иногда проводит мероприятия, в том числе на нашей площадке.

— Зачем нужен День независимых книжных? Это праздник или всё-таки инструмент?

— Конечно, это способ напомнить о себе: организовать что-то такое, чтобы люди пришли. И это просто приятный нейтральный повод, которых сейчас не так много: не нужно как-то специально готовиться, можно просто прийти и порадоваться. А еще это способ достучаться до людей, которые годами ставят магазину лайки в соцсетях, а потом удивляются, что он закрылся, хотя сами до него так и не дошли.

— Есть ли сезонность в книготорговле, погода влияет на посещаемость?

— Это зависит от региона: москвичи жалуются, что летом город вымирает, а в Новосибирске наоборот — летом световой день длиннее, люди после работы могут зайти, продажи растут. Зимой проблема не столько в морозе, сколько в малой проходимости города. Если метель или минус 35, то это день инвентаризации, а не торговли. Хотя если просто холодно, но солнечно, люди приходят охотнее. Но в целом у нас, чем теплее на улице, тем лучше идут дела.

В Новосибирске в День независимых книжных пройдут лекции, презентации книг, писательский завтрак и другие встречи, посвященные книгам.

Ранее редакция рассказывала, какое место занимает Новосибирская область по количеству книжных магазинов.