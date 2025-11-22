В ТОП-20 по числу книжных магазинов Новосибирская область заняла 11-е место

Новосибирская область остается в числе российских регионов с наибольшим количеством книжных магазинов. По данным Ассоциации книгораспространителей, в настоящее время регион занимает 11-е место в соответствующем рейтинге.

В целом, такие показатели кажутся довольно неплохими, учитывая, что в стране 89 регионов. Но эксперты считают, что гораздо важнее смотреть непосредственно на количество специализированных торговых точек и динамику. В Новосибирской области на сегодняшний день работает 54 книжных магазина, 47 из них – в Новосибирске. За год закрылось два магазина. Для сравнения: в Москве 185 книжных магазинов (за год закрылось 63), в Санкт-Петербурге – 182 (закрылось 16), в Краснодарском крае – 108 (за год на 14 стало больше).

Указанные цифры говорят о том, что в Новосибирской области, как и в абсолютном большинстве субъектов РФ, количество книжных магазинов сокращается. Тем, кто остается на рынке, особенно независимым, несетевым магазинам, приходится прикладывать очень серьезные усилия, чтобы конкурировать с другими каналами продаж, в первую очередь с маркетплейсами.

— Нам сложно тягаться с маркетплейсами. Работа магазина и онлайн-площадки это совершенно разные затраты. Издательства, к сожалению, не могут себе позволить отдавать нам книги по такой цене, чтобы нам было так же выгодно работать, как и маркетплейсам, — рассказала Infopro54 директор новосибирского магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных.

Издатели тоже говорят о кризисе традиционной книжной розницы и напоминают, что книги сейчас продаются даже в супермаркетах, вместе с едой и бытовой химией. В такой ситуации владельцам офлайн-магазинов, где основной товар это именно книги, надо сильно стараться.

—На рынке сейчас очень жесткая конкуренция и нужно следовать за трендами этого рынка, развиваться в плане технологий и маркетинга. Но, к сожалению, многие книготорговцы такими навыками не обладают. Есть ещё такой момент: если, например, закрывается какое-то кафе или кофейня, то на её месте вскоре открывается другая. Потому что есть люди, которые готовы инвестировать в общепит. А если закрывается книжный магазин, то очень возможно, что на его месте новый книжный не откроется. С рынка уходят те, кто в 90-х открывали этот бизнес. На их место никто не приходит, и это самая печальная тенденция, — говорит директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО» Олег Кокшаров.

В следующем году кризис книжной розницы, по мнению экспертов, может усугубиться, в том числе из-за повышения страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Ранее редакция рассказывал, как маркетплейсы изменили и продолжают менять российский книжный рынок.