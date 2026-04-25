Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

Филипенкова напомнила, что в Республику Алтай очень активно приходят инвестиции. Большая часть инвесторов заходит с проектами в сфере туризма: инфраструктурные проекты, объекты размещения, придорожный сервис.

— Ближе к июню в регионе будут открыты несколько новых объектов. Кроме того, за год в реестр должны войти еще около 600 действующих средств размещения, включая гостевые дома. На наш взгляд, инфраструктуры для приема гостей в регионе достаточно, — подчеркнула она.

К концу 2026 года в реестре должно быть не менее 2000 классифицированных средств размещения.

Эксперт отметила, что резкого увеличения цен на отдых в республике в этом году не наблюдается.

— Цены в большом количестве объектов остались на уровне прошлого года, возможно, с совершенно небольшим изменением, — добавила она.

В 2025 году туристы, посетившие Алтай, рассказывали, что домик на четверых обошелся им в 13 тысяч рублей за ночь, тогда как в 2024 году — 9 тысяч рублей. Местные предприниматели объясняли повышение введением туристического налога, ужесточением требований по вхождению в реестр, а также активным заходом в регион федеральных игроков, которые «разогревают» цены.

При этом эксперт отметила, что портрет туриста на Алтае меняется в соответствии с общероссийскими и общемировыми трендами.

— Рынок диктует спрос на осознанность, на детокс-решения и медленные путешествия, потому что мегаполисы очень перенасыщены графиком. Мы видим растущий интерес к осознанному выбору формата отдыха, к активному туризму, к свободе передвижения на автомобиле. Активная молодёжь ищет приключения, трекинг, экстремальные виды спорта. Есть спрос на познавательные программы, мягкие природные маршруты, позволяющие окунуться в природу, культуру республики, — добавила Ольга Филипенкова.

Напомним, по итогам 2025 года Республику Алтай посетили 2,8 млн туристов. В 2026 году ожидается рост на 5%. При этом рост налоговых поступлений в бюджет за счет туристической отрасли запланирован на 20%, в том числе, за счет туристического налога.

В мае 2025 года Минэкономразвития Республики Алтай опубликовало первый список незаконных средств размещения, которые могут быть снесены. Однако новосибирские туристы обнаружили, что она продолжают принимать гостей. Кроме того, в регионе активно шло строительство новых гостевых домов и отелей.

Ранее редакция сообщала о том, что гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр. Владельцев также будут штрафовать за размещение рекламы услуг размещения в интернете.