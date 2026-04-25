Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

До конца года их количество может приблизиться к 2000

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

Филипенкова напомнила, что в Республику Алтай очень активно приходят инвестиции. Большая часть инвесторов заходит с проектами в сфере туризма: инфраструктурные проекты, объекты размещения, придорожный сервис.

— Ближе к июню в регионе будут открыты несколько новых объектов. Кроме того, за год в реестр должны войти еще около 600 действующих средств размещения, включая гостевые дома. На наш взгляд, инфраструктуры для приема гостей в регионе достаточно, — подчеркнула она.

К концу 2026 года в реестре должно быть не менее 2000 классифицированных средств размещения.

Эксперт отметила, что резкого увеличения цен на отдых в республике в этом году не наблюдается.

— Цены в большом количестве объектов остались на уровне прошлого года, возможно, с совершенно небольшим изменением, — добавила она.

В 2025 году туристы, посетившие Алтай, рассказывали, что домик на четверых обошелся им в 13 тысяч рублей за ночь, тогда как в 2024 году — 9 тысяч рублей. Местные предприниматели объясняли повышение введением туристического налога, ужесточением требований по вхождению в реестр, а также активным заходом в регион федеральных игроков, которые «разогревают» цены.

При этом эксперт отметила, что портрет туриста на Алтае меняется в соответствии с общероссийскими и общемировыми трендами.

— Рынок диктует спрос на осознанность, на детокс-решения и медленные путешествия, потому что мегаполисы очень перенасыщены графиком. Мы видим растущий интерес к осознанному выбору формата отдыха, к активному туризму, к свободе передвижения на автомобиле. Активная молодёжь ищет приключения, трекинг, экстремальные виды спорта. Есть спрос на познавательные программы, мягкие природные маршруты, позволяющие окунуться в природу, культуру республики, — добавила Ольга Филипенкова.

Напомним, по итогам 2025 года Республику Алтай посетили 2,8 млн туристов. В 2026 году ожидается рост на 5%. При этом рост налоговых поступлений в бюджет за счет туристической отрасли запланирован на 20%, в том числе, за счет туристического налога.

В мае 2025 года Минэкономразвития Республики Алтай опубликовало первый список незаконных средств размещения, которые могут быть снесены. Однако новосибирские туристы обнаружили, что она продолжают принимать гостей. Кроме того, в регионе активно шло строительство новых гостевых домов и отелей.

Ранее редакция сообщала о том, что гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр. Владельцев также будут штрафовать за размещение рекламы услуг размещения в интернете. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

25 и 26 апреля российская книготорговля отмечает Международный день независимых книжных. Таких магазинов, не входящих в крупные сети, в стране насчитывается около 200. Infopro54 поговорил с директором новосибирского книжного магазина «Карта мира» Анной Яковлевой о том, как этот бизнес себя чувствует сейчас, в каких городах открывается и зачем ему профессиональный праздник.

— Что такое независимый книжный и откуда вообще взялся этот термин?

«Чёрная точечка»: новосибирский микроминиатюрист создал картину на срезе человеческого волоса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский художник создал уникальное произведение на торце волоса своей жены Светланы Анискиной. Толщина волоса составляет около 42 микрометров.

Владимир Анискин рассказал, что среди возможных названий для этой работы были: «Чёрная точка», «Чёрная точечка», «Маленькая чёрная точка» и даже «Маленькая черненькая точечка».

Отгрузки сибирского зерна на экспорт идут на рекорд

Автор: Юлия Данилова

С июля 2025 по март 2026 года сибирский регион экспортировал 4,6 млн тонн зерновых. Этот результат стал самым высоким за всю историю наблюдений (+67% к аналогичному периоду прошлого года — 2,8 млн тонн), отметили в аналитическом центре «Русагротранс» в рамках международной конференции «ЗерноЛогистика 2026». Это самый высокий показатель прироста из всех округов России.

Весь экспорт из Сибири в 2025/26 (июль-июнь) оценивается в 5,2 млн тонн зерна (плюс 1,8 млн тонн к 2024/25), уточнили в компании.

Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году программа субсидированных рейсов в Республику Алтай охватывала 10 городов. В 2026 она расширена до 14. В расписание на летний сезон уже добавились Иркутск, Оренбург, Сургут и Чита. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова.

— Расширение географии авиаперевозок свидетельствует о том, что интерес к региону со стороны гостей, и туристического бизнеса растёт. Мы находимся в постоянном диалоге с авиакомпанией, с Минтрансом и работаем над расширением направлений, — добавила она.

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

