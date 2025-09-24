Сергей Нетёсов: в России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций

Текущий уровень заболеваемости респираторными заболеваниями в России составляет около 50-60 миллионов случаев ежегодно, что значительно превышает официальные данные. Об этом заявил д.б.н, профессор, академик РАН Сергей Нетёсов на форуме OpenBio. Ученый проанализировал динамику респираторных заболеваний, вызванных различными возбудителями, как вирусами, так и бактериальными инфекциями, в том числе и теми, что ранее считались редкими — например, легионелезом.

— Для наиболее «рационального и прагматичного развития» и применения методов диагностики ОРЗ необходимо проводить мониторинговые исследования по встречаемости патогенов, их молекулярно-генетическому разнообразию и молекулярной эволюции, в том числе лекарственной устойчивости, — подчеркнул ученый.

По его словам, в России на сегодняшний день уже создана приборная и материально-реактивная база, в том числе запущены собственные высокотехнологичные производства современных вакцин и диагностикумов. Но для значимого результата в борьбе с респираторными заболеваниями необходимо «гораздо более широкое их внедрение в практику ОМС».

Кроме того, по его словам, необходимо разработать новые вакцины — против ряда вирусных и бактериальных патогенов.

— В России нет вакцин против модифицированных форм ковида. Также нашей стране необходимы вакцины против респираторно-синцитиального вируса и большего числа серотипов менингококковой инфекции. Их надо разрабатывать, испытывать и внедрять. Бактериальная инфекция подчас протекает скоротечно и не поддается излечению антибиотиками, — предупредил Сергей Нетесов.

Напомним, сообщения о распространении «Стратусе», новом варианте коронавируса, стали причиной всплеска интереса к теме COVID-19. Практикующие врачи сейчас чаще всего ставят диагноз на основании клинической картины, но в медицинские документы идет запись «ОРВИ», потому что тестирование не проводится. Это вызывает вопросы у пациентов, которые привыкли считать ковид серьезнее «обычных» острых респираторных инфекций.

