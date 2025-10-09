В Новосибирске разрешили снос восьми корпусов больницы рядом с памятником

Государственная экспертиза допустила снос восьми старых корпусов инфекционной больницы, расположенных в центре Новосибирска на улице Семьи Шамшиных. Соответствующий акт был опубликован на сайте мэрии 8 октября. Специальная экспертиза проводилась, потому что один из больничных корпусов является памятником архитектуры регионального значения. Во время сноса остальных зданий должна быть обеспечена его сохранность.

Объектом культурного наследия является корпус №1. В реестре ОКН он значится как «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1». Это здание из красного кирпича в стиле модерн было построено в 1912 году по проекту по проекту архитектора Ф. Ф. Раммана. Она была рассчитана на 40 человек, в ней был флигель для фельдшерского персонала, дезинфекционная камера, баня, прачечная и другие подсобные помещения. Для своего времени это была передовая и большая больница. Все остальные корпуса новосибирской «инфекционки» были построены позже и ни охранного статуса не имеют. В число определенных под снос входят следующие больничные здания: больничный корпус № 5, патологоанатомический корпус, аптека, диспансерный корпус, административный корпус, пищеблок, проходная и лабораторный корпус.

Государственный эксперт установил, что при соблюдении предложенной технологии демонтажа воздействие на объект культурного наследия отсутствует. Это заключение основано на нескольких аспектах. Во-первых, сносимые здания не имеют конструктивной связи или общих строительных конструкций с памятником архитектуры. Во-вторых, предполагаемый поэлементный демонтаж конструкций сверху вниз, преимущественно ручными методами или с применением малогабаритной техники, исключает динамические, ударные или вибрационные нагрузки на историческое здание.

В акте указано, что на время демонтажных работ не территории бывшей инфекционной больницы предусмотрен комплекс мер по обеспечению сохранности памятника. Фасады объекта культурного наследия, выходящие на участки производства работ, будут укрыты защитными сетками. Особое внимание уделяется мониторингу состояния памятника. За неделю до начала работ подрядная организация обязана провести общий технический мониторинг состояния объекта, включая визуальный осмотр наружных конструкций, составление соответствующего акта и карты дефектов при их наличии. В период проведения демонтажных работ устанавливается регулярное визуальное наблюдение за состоянием оснований, осадкой и креном здания, развитием существующих и образованием новых дефектов. Мониторинг должен проводиться еженедельно на протяжении всех работ и с периодичностью раз в полгода после их завершения в течение одного года. В случае выявления любого разрушительного воздействия работы должны быть немедленно прекращены, приняты меры по консервации объекта и вызваны специалисты комитета по охране объектов культурного наследия.

Летом 2025 года в результате аукционов были определены подрядчики, которые подготовят проекты демонтажа старых больничных корпусов. Контракты получили челябинская и нижегородская компании. Заказчиком указанной экспертизы стала одна из них.

О том, что будет с большим земельным участком после его зачистки, пока официально не объявлено. Известно, что желание реализовать там свои проекты, высказывали несколько крупных застройщиков. Инфекционная больница переехала с улицы Семьи Шамшиных в новый комплекс в поселке Садовый в январе 2024 года. После этого губернатору и мэру журналисты задавали вопрос о судьбе участка — они давали понять, что рассматриваются разные предложения.

Аналитики рынка новосибирской недвижимости считают, что велика вероятность появления на месте больницы нескольких высоток. Но стоит отметить, что высказывались и другие предложения. Например, девелопер Александр Бойко предлагал построить на данном участке современный конгресс-центр, а спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив — школу. Представители власти также не исключали решения о строительстве объекта социальной инфраструктуры. Отдельным вопросом остается судьба сохраняемого корпуса №1. Некоторые, историки и краеведы считают, что его стоило бы сделать музейным зданием и открыть там экспозицию, посвященную истории здравоохранения региона.

