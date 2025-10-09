В Новосибирске в 2026 году проиндексируют пособия по безработице

С 1 февраля следующего года максимальное пособие по безработице вырастет на уровень официальной инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По словам министра, размер выплаты увеличится на 6,8%. Для сравнения, в феврале 2025 индексация составила 9.5%.

— В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тысяч рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты (до 2), — сказал он ТАСС.

В Новосибирской области максимальная выплата по безработице в 2025 году составляет 12792 рубля, с учетом районного коэффициента — 18053 рубля, минимальная — 1500 рублей.

В конце сентября 2025 года аудиторы Счетной палаты РФ предложили сократить лимит выплат пособий по безработице на треть. Сейчас он составляет 41,6 миллиарда рублей, а новая сумма — 30 миллиардов. В оперативном докладе ведомства о выполнении федерального бюджета за первое полугодие 2025 года отметили, что планировался уровень зарегистрированных безработных в 400 тысяч человек. Однако на деле их оказалось 300 тысяч.

Ранее Росстат сообщал, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума. В августе он снизился до 2,1%. Предыдущий рекорд в 2,2% был зафиксирован в мае 2025 года и сохранялся в июне и июле. Всего без работы в России официально числятся 1 миллион 592 тысячи человек.

По данным hh.ru, на конец июля 2025 года уровень безработицы в Новосибирской области составлял 3,2%. При этом по итогам сентября стало очевидно, что количество вакансий в области сокращается, а резюме — растет.

