В новосибирской гимназии № 16 капремонт завершится к началу второй четверти

В новосибирской гимназии № 16 «Французская» близится к завершению капитальное обновление двух корпусов здания. Полное окончание работ запланировано к концу текущего месяца, что позволит возобновить учебный процесс во всех помещениях школы с начала новой четверти. Проконтролировал ход ремонтных работ мэр города Максим Кудрявцев.

По словам главы Новосибирска, на реализацию проекта выделено 2,3 миллиарда рублей. Программа охватывает 20 школ, из которых 16 были подготовлены к 1 сентября. Оставшиеся четыре школы, включая гимназию № 16 в Ленинском районе, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре. На капремонт двух корпусов гимназии было выделено 142 миллиона рублей, включая 12 миллионов из городского бюджета — на новое оснащение кабинетов. В процессе ремонта возникла потребность в дополнительных работах, на которые было выделено 72 миллиона рублей из городского и областного бюджетов. На следующее лето запланирован ремонт фасада главного здания и благоустройство прилегающей территории, на что выделено 44 миллиона рублей, добавил мэр.

Гимназия № 16 «Французская», расположенная на улице Пархоменко, состоит из двух связанных зданий, построенных в 1936 и 2002 годах. Капитальный ремонт проводится в рамках федеральной инициативы «Всё лучшее – детям», являющейся частью национального проекта «Молодёжь и дети», и началась в апреле 2024 года.

В обоих корпусах была произведена замена кровли, входных групп и лестниц, а также замена инженерных сетей, включая системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочных сетей. Была установлена новая пожарная сигнализация, заменены двери и окна.

На первом этаже основного корпуса продолжаются отделочные работы, а также ремонт центральной лестницы. Для завершения всех работ подрядчику потребуется две-три недели. Несмотря на продолжающиеся работы, учебный процесс в гимназии начался с 1 сентября.

Директор гимназии № 16 «Французская» Татьяна Севостьянова сообщила, что на данный момент там обучается 1247 учеников. На период ремонта ученики были временно распределены по школам № 56 и № 27, что создавало определенные трудности для всех, но с 1 сентября все они вернулись в родную гимназию. Она также отметила, что после ремонта в гимназии появился актовый зал, которого раньше не было, а также новые специализированные кабинеты для изучения языков и других предметов. Оформление новых помещений было разработано совместно педагогами, родителями и активом гимназии.