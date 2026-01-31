В Новосибирске с февраля начнут действовать новые законы

Индексация социальных выплат

С 1 февраля более 40 видов пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 728 921,9 рубля (сейчас — 690 266 рублей). Семьи, получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго получат дополнительно 234 321,27 рубля (на сегодняшний день 221 895 рублей). Полная сумма выплаты на второго ребенка, если семья не обращалась за поддержкой ранее, составит 963 243,17 рубля (в 2025 году — 912 162 рубля). Индексация коснется и неиспользованных остатков средств по ранее выданным сертификатам.

Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты героям труда и обладателям звания «Мать-героиня», пособия по уходу за ребенком, выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью и иные меры поддержки.

По данным СФР по Новосибирской области, в 2025 году в регионе было выдано более 3000 сертификатов на материнский капитал. Как сообщили редакции в региональном управлении по делам ЗАГС, в области зарегистрировали 9877 актов о рождении первых детей (+254 к 2024 году).

Новые правила для «Семейной ипотеки»

С 1 февраля вносятся изменения в условия программы «Семейная ипотека». Льготный кредит можно будет оформить только один раз на семью, при этом супруг в обязательном порядке должен выступать созаемщиком. Ранее существовала возможность получить отдельные кредиты на мужа и жену.

Власти также разрешили рефинансирование кредитов, полученных по комбинированной схеме, когда часть жилищного займа оформлялась по рыночной ставке. Ранее такая процедура была затруднена. Напомним, что с января 2026 года было сокращено возмещение банкам за выдачу льготных кредитов.

Порядок возврата технически сложных товаров

С 1 февраля меняется порядок расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества. Теперь потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска.

Расчет производится на момент добровольного удовлетворения требования или на момент вынесения судебного решения. Ранее в расчет принималась стоимость нового аналогичного товара.

Изменения касаются, в том числе, транспортных средств, сельскохозяйственной техники и электроники. Специальный порядок не применяется, если продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение относительно характеристик, износа или года выпуска товара.

Расширение маркировки средств реабилитации

С 1 февраля перечень средств реабилитации, подлежащих обязательной маркировке, будет расширен. Маркировка распространится на специальные устройства, используемые при нарушении функций выделительной системы.

Производители должны будут вносить в систему данные о количестве единиц потребления в упаковке. Компании, выпускающие протезы, обязаны передавать детальную информацию об обороте дорогостоящих функциональных узлов. При этом большинство средств реабилитации, включая костыли, ортезы и противопролежневые матрасы, маркировались и ранее.

Напомним, обязательная маркировка товаров в России внедряется поэтапно, начиная с 2019 года. В настоящее время единая национальная система охватывает уже все отрасли промышленности.

За несоблюдение установленных правил предусмотрена ответственность: для граждан — штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 10 000 рублей, для компаний — до 300 000 рублей. Нарушения, совершенные в крупном или особо крупном размере, влекут уголовное наказание, вплоть до трех лет лишения свободы.

Отслеживание грузоперевозок в ЕАЭС

С 11 февраля вводится обязательное отслеживание с применением навигационных пломб перевозок отдельных категорий товаров по территориям государств — членов Евразийского экономического союза. Новые правила касаются грузов, перевозимых под таможенной процедурой транзита, экспортируемых из ЕАЭС и перемещаемых между странами-членами союза.

Отслеживание будет применяться к товарам, в отношении которых действуют специальные экономические меры, а также к алкогольной и табачной продукции. Правовой основой являются международное соглашение и решения органов ЕАЭС.

Внедрение цифрового паспорта

С 27 февраля начинается новый этап внедрения цифрового паспорта. Граждане получат возможность загружать свои фотографии в реальном времени через мобильное приложение госуслуг для оформления документа.

Размещение биометрических данных в Единой системе идентификации и аутентификации будет доступно через мобильное приложение при подтверждении личности в МФЦ.

Цифровой паспорт можно будет использовать для получения услуг связи, а также в государственных и частных медицинских организациях, где гражданин уже состоит на персонифицированном учете.

Напомним, указ о цифровом паспорте был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в 2023 году.

С 29 декабря 2025 года жители Новосибирской области, как и других российских регионов получили возможность использовать электронное удостоверение, чтобы подтверждать личность в банках и финансовых организациях при личном визите. Предъявить документ в электронном виде можно, например, через приложение «Госуслуги» со смартфона.

