В Новосибирске с февраля начнут действовать новые законы

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Изменения затронут финансовую, социальную и потребительскую сферы

Индексация социальных выплат

С 1 февраля более 40 видов пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 728 921,9 рубля (сейчас — 690 266 рублей). Семьи, получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго получат дополнительно 234 321,27 рубля (на сегодняшний день 221 895 рублей). Полная сумма выплаты на второго ребенка, если семья не обращалась за поддержкой ранее, составит 963 243,17 рубля (в 2025 году — 912 162 рубля). Индексация коснется и неиспользованных остатков средств по ранее выданным сертификатам.

Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты героям труда и обладателям звания «Мать-героиня», пособия по уходу за ребенком, выплаты ветеранам, гражданам с инвалидностью и иные меры поддержки.

По данным СФР по Новосибирской области, в 2025 году в регионе было выдано более 3000 сертификатов на материнский капитал. Как сообщили редакции в региональном управлении по делам ЗАГС, в области зарегистрировали 9877 актов о рождении первых детей (+254 к 2024 году).

Новые правила для «Семейной ипотеки»

С 1 февраля вносятся изменения в условия программы «Семейная ипотека». Льготный кредит можно будет оформить только один раз на семью, при этом супруг в обязательном порядке должен выступать созаемщиком. Ранее существовала возможность получить отдельные кредиты на мужа и жену.

Власти также разрешили рефинансирование кредитов, полученных по комбинированной схеме, когда часть жилищного займа оформлялась по рыночной ставке. Ранее такая процедура была затруднена. Напомним, что с января 2026 года было сокращено возмещение банкам за выдачу льготных кредитов.

Порядок возврата технически сложных товаров

С 1 февраля меняется порядок расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества. Теперь потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска.

Расчет производится на момент добровольного удовлетворения требования или на момент вынесения судебного решения. Ранее в расчет принималась стоимость нового аналогичного товара.

Изменения касаются, в том числе, транспортных средств, сельскохозяйственной техники и электроники. Специальный порядок не применяется, если продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение относительно характеристик, износа или года выпуска товара.

Расширение маркировки средств реабилитации

С 1 февраля перечень средств реабилитации, подлежащих обязательной маркировке, будет расширен. Маркировка распространится на специальные устройства, используемые при нарушении функций выделительной системы.

Производители должны будут вносить в систему данные о количестве единиц потребления в упаковке. Компании, выпускающие протезы, обязаны передавать детальную информацию об обороте дорогостоящих функциональных узлов. При этом большинство средств реабилитации, включая костыли, ортезы и противопролежневые матрасы, маркировались и ранее.

Напомним, обязательная маркировка товаров в России внедряется поэтапно, начиная с 2019 года. В настоящее время единая национальная система охватывает уже все отрасли промышленности.

За несоблюдение установленных правил предусмотрена ответственность: для граждан — штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 10 000 рублей, для компаний — до 300 000 рублей. Нарушения, совершенные в крупном или особо крупном размере, влекут уголовное наказание, вплоть до трех лет лишения свободы.

Отслеживание грузоперевозок в ЕАЭС

С 11 февраля вводится обязательное отслеживание с применением навигационных пломб перевозок отдельных категорий товаров по территориям государств — членов Евразийского экономического союза. Новые правила касаются грузов, перевозимых под таможенной процедурой транзита, экспортируемых из ЕАЭС и перемещаемых между странами-членами союза.

Отслеживание будет применяться к товарам, в отношении которых действуют специальные экономические меры, а также к алкогольной и табачной продукции. Правовой основой являются международное соглашение и решения органов ЕАЭС.

Внедрение цифрового паспорта

С 27 февраля начинается новый этап внедрения цифрового паспорта. Граждане получат возможность загружать свои фотографии в реальном времени через мобильное приложение госуслуг для оформления документа.

Размещение биометрических данных в Единой системе идентификации и аутентификации будет доступно через мобильное приложение при подтверждении личности в МФЦ.

Цифровой паспорт можно будет использовать для получения услуг связи, а также в государственных и частных медицинских организациях, где гражданин уже состоит на персонифицированном учете.

Напомним, указ о цифровом паспорте был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в 2023 году.

С 29 декабря 2025 года жители Новосибирской области, как и других российских регионов получили возможность использовать электронное удостоверение, чтобы подтверждать личность в банках и финансовых организациях при личном визите. Предъявить документ в электронном виде можно, например, через приложение «Госуслуги» со смартфона.

Ранее редакция сообщала, что свидетельство о рождении больше не подходит для детских билетов за границу.

Фото редакции Infopro54, автор — Юлия Данилова

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. Для сравнения, в 2024 году — 592 млн рублей, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника. Для сравнения, на 1 января 2025 года задолженность составляла 138 млн рублей перед 3106 работников.

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

