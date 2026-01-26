В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев

В 2025 году в Новосибирской области зарегистрировали 9877 актов о рождении первых детей. В 2024 году таких актов было 9623.

Среди молодых матерей (14–21 год) в 2025 году родилось 2022 первенца, что на 60 меньше, чем в 2024 году (2082). У женщин старше 40 лет появилось на свет 235 первых детей, а в 2024 году — 212.

В отделах ЗАГС Новосибирской области в 2025 году зарегистрировали 278 двоен, что на 7 меньше показателя 2024 года (285). Тройни в 2025 году появились у двух матерей, а в 2024 году — у трёх.

В 2025 году родители чаще выбирали для своих детей традиционные мужские имена: Михаил, Александр, Артём, Иван, Матвей, Тимофей, Лев, Роман, Дмитрий, Максим. Среди женских имен лидировали Ева, София, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Полина, Алиса, Василиса и Мирослава.

Также в списке редких и необычных имен можно найти те, что были популярны в прошлом или характерны для определенных культур.

— Редкими и необычными именами стали мужские имена: Августин, Авдей, Аврелий, Александр-Илья, Альтаир, Аристарх, Аркадий, Боград, Бор, Борислав, Булат, Велес, Велеслав, Велим, Влас, Волкан, Вольф, Гектор, Дарий, Даримир, Добрыня-Александр, Евпатий, Ермак, Клим-Матвей, Космос, Лавр, Мефодий, Натан, Родомир и женские имена: Ай-Чырыы, Аксиния, Акулина, Алерия-Мария, Анна-Мария, Аполлинария, Беата, Велина, Вивиан, Виталия, Владислава, Вселена, Дамелия, Ева-Мария, Евдокия, Изольда, Кирилия, Кириана, Лада-Леля, Линаида, Лукерья, Мария-Александра, Марфа, Николь-Малика, Рая, Феврония, Шарлотта, Энн, Юстина, — отмечается в ответе регионального ЗАГСа на запрос Infopro54.

