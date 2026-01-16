Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Российский рынок льготного жилищного кредитования готовится к изменениям. Ряд банков начал приостанавливать выдачу семейной ипотеки в преддверии перехода на обновленные правила программы, которые официально вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Первым о технической паузе объявил Россельхозбанк. Кредитная организация с 30 декабря 2025 года остановила как прием новых заявок, так и подписание уже одобренных договоров по льготной программе. Вслед за ним, 15 января, Т-Банк сообщил, что планирует приостановить операции на срок от одной до полутора недель. В обоих случаях причина называется одна — необходимость перенастройки внутренних процессов в связи с грядущими законодательными новациями.

В то же время, другие ключевые участники рынка — Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Абсолют Банк и Банк ДОМ.РФ — официально заявили, что продолжают выдавать семейную ипотеку в штатном режиме и не планируют вводить мораторий.

В Министерстве финансов РФ подчеркивают, что никаких административных ограничений на выдачу таких кредитов не вводилось.

— Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях, отдельные банки могут какое-то время перенастраивать операционные процессы. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях, — прокомментировали в ведомстве.

По мнению экспертов, Россельхозбанк и Т-Банк стремятся минимизировать операционные и юридические риски в короткий переходный период, чтобы начать работу уже по окончательным правилам и избежать ситуации с пересмотром или расторжением ранее одобренных, но не оформленных заявок. Эксперты не исключают, что тенденция к временным приостановкам может расшириться, и список банков, взявших паузу, пополнится в течение января.

Ажиотажный спрос

Ожидание изменений уже спровоцировало заметный всплеск активности на рынке. Как отмечают банкиры и риелторы, в последние месяцы 2025 года наблюдался ажиотажный спрос на семейную ипотеку, которая и так является драйвером продаж. Это объясняется желанием клиентов успеть оформить кредит на более выгодных старых условиях.

—Так сложилось, что за последние несколько месяцев не было никаких законодательных инициатив в пользу покупателя за счет банков. На этом фоне любые разговоры на тему изменения нормативной базы провоцируют ажиотажный спрос на новостройки, — констатирует независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, именно в декабре 2025 года был зафиксирован максимальный за год показатель по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) — 4 158 сделок. Это на 56% больше, чем в ноябре, и уровень, сопоставимый с декабрем 2023 года, что, по мнению ведомства, «свидетельствует о восстановлении активности на первичном рынке недвижимости».

Несмотря на локальный всплеск, общероссийский и региональный тренд года остается сдержанным. По информации Минстроя Новосибирской области, за 2025 год количество выданных ипотечных кредитов в регионе сократилось на 38%, а объем выданных средств упал на 28%. При этом средняя стоимость квадратного метра в новостройках области продолжила рост, увеличившись за год на 4% и достигнув 134 792 рубля.

Суть грядущих изменений

Коррективами, которые вызвали такие оживленные процессы, станут новые правила оформления семейной ипотеки. С 1 февраля 2026 года на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку. Ключевым изменением станет обязательное участие в сделке обоих супругов в качестве созаемщиков. Ранее каждый из них мог оформить отдельный льготный кредит. При этом, если совокупного семейного дохода для одобрения будет недостаточно, программа по-прежнему допускает привлечение третьих лиц (например, родителей) в качестве созаемщиков или поручителей.

