В Новосибирске сравнили затраты на содержание лошади и автомобиля

Цены на бензин этой осенью в Новосибирске серьезно штормит. Согласно данным сервиса Russiabase, в рознице цены на бензин в Новосибирске на 7 ноября были следующие: АИ-92 стоит 62,16 рубля за литр, АИ-95 — 65,83 рубля, АИ-98 — 82,97 рубля. По сравнению с серединой октября, цены на самые востребованные у автолюбителей города марки топлива немного снизились. Однако, по сравнению с началом 2025 года, бензин в городе подорожал значительно. Для сравнения, по данным Новосибирскстата, в январе средние цены на топливо в регионе были следующие: Аи-92 — 53,88 рубля за литр, Аи-95 — 57,70 рубля, Аи-98 и выше — 79,13 рубля.

Плюс постоянные пробки, которые масштабируются с приходом зимы. Не удивительно, что в такой ситуации горожане шутят, что пора менять железного коня на натурального.

Журналисты Atas.info сравнили расходы на покупку и содержание машины и лошади в городских условиях.

Покупка подержанного, но надежного автомобиля (например, Hyundai Solaris, Kia Rio 2010–2015 гг. выпуска) обойдется в Новосибирске в среднем в 600 000 — 800 000 рублей.

За «бюджетную» непородистую лошадь придется отдать от 50 000 до 150 000 рублей.

Машину около подъезда можно оставить на ночь бесплатно, место на парковке в новостройках в среднем в городе можно купить за 1,08 млн рублей. Стоимость гаражей варьируется от 50 тысяч до нескольких миллионов в престижных местах. Аренда парковки стоит от 2 до 45 тысяч рублей в месяц, гаража — от 3 до 65 тысяч.

Аренда денника в конюшне в пригороде Новосибирска, по информации Atas.info, стоит в среднем 8 000 до 15 000 рублей в месяц. Это 96 000 до 180 000 рублей в год. Покупка или строительство своей конюшни — это капитальное вложение в миллионы рублей.

При годовом пробеге примерно в 7 тысяч километров и расходе бензина Аи-92 — 8 литров на 100 километров, на топливо в год у автомобилиста уйдет 35 тысяч рублей, плюс 11 тысяч рублей нужно заплатить за страховку и транспортный налог, 15 тысяч — за техосмотр и 10 тысяч отложить штрафы, 50 тысяч — на амортизацию. В итоге усредненные годовые расходы автовладельца составят около 121 тысячи рублей. Однако при ДТП можно попасть на крупный ремонт с непредсказуемой суммой, а парковочные места в городе постепенно становятся платными.

На хорошее кормление лошади с учетом витаминов и добавок в год необходимо около 100 тысяч рублей, еще в 10 тысяч обойдутся прививки и ветеринарное обслуживание, 16 тысяч в год потребуется на работу коваля и расчистку копыт. Около 30 тысяч — потратить на хорошее снаряжение. В итоге общие затраты на годовое содержание лошади составят около 256 тысяч рублей. В случае форс-мажора визит врача и могут встать в 50-100 тысяч рублей. Плюс на лощади сложно ездить в морозы и ее не оставишь около магазина.

В целом журналисты издания сделали вывод, что с экономической точки зрения, ежегодное содержание лошади сравнимо с содержанием премиального автомобиля, а не скромной иномарки, поэтому замена железного коня на живого, будет дорогим удовольствием.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на автомобили с пробегом в октябре в Новосибирске побил годовой рекорд. При этом медианная цена на такие машины падает.