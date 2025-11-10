В Новосибирске уволился глава Октябрьского района

Глава Октябрьского района Новосибирска Федор Каравайцев ушел в отставку. Как сообщили в пресс-центре мэрии, он перешел на другую работу. Обязанности главы временно возложены на первого заместителя — Жанну Голикову.

Экс-глава района руководил им чуть больше года, с июля 2024 года. До него на этом посту три года работал Александр Колмаков.

Каравайцев кандидат технических наук, получивший диплом в 2010-м в Сибирской государственной геодезической академии.

В 2017–2020 годах Каравайцев был заместителем начальника управления градостроительства, а затем возглавил это управление в администрации Бердска. С 2020 по 2024 годы он работал заместителем руководителя администрации Новосибирского района.

Назначение Федора Каравайцева было одним из первых в череде перестановок глав районных администраций Новосибирска после прихода нового мэра Максима Кудрявцева.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье.