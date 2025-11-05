Бывший замминистра природы Новосибирской области возглавил министерство в Забайкалье

Валерий Шрейдер, первый заместитель министра природных ресурсов и главный государственный лесной инспектор Забайкалья, покинул свой пост. Теперь он возглавляет региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба правительства Забайкалья. Назначение озвучено на оперативном совещании с участием губернатора края.

Напомним, в сентябре 2025 года было принято решение о реорганизации Министерства природных ресурсов и ГО и ПБ региона: оно было разделено на два ведомства. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкалья, которое сейчас возглавил Шрейдер, и Министерство природных ресурсов и экологии региона, главой которого еще в сентябре стал Павел Волжин.

Шрейдер прежде работал заместителем министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Его карьера в министерстве завершилась после прокурорской проверки, вызванной сливом сточных вод в реку Качимовка под Новосибирском.

Правоохранительные органы выяснили, что очистные сооружения компании не справляются с очисткой сточных вод, сбрасываемых в приток реки Качимовка. Вода загрязняется вредными веществами выше допустимых норм. Природоохранный прокурор подал в суд на организацию за вред, нанесенный реке. В министерстве виновные понесли дисциплинарные меры. Замминистра ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре 2024 года он был назначен на должность главного государственного лесного инспектора Забайкальского края.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда.