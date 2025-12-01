Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске

Предприниматель из Кургана указал на невыполнение в Новосибирске обязательств по оплате более 20 млн рублей за поставленную дорожную технику, «выразив тем самым недоверие при работе с местными хозяйствующими субъектами». Об этом стало известно во время встречи прокурора области Александра Бучмага и и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО Андрея Панферова с представителями бизнес-сообщества.

— В условиях санкционного давления на экономику страны нельзя допускать факты несвоевременного расчета по исполненным предпринимателями контрактам, —подчеркнули в областной прокуратуре.

Не исключено, что речь идет о тендере на поставку дорожной техники, в котором участвовало пять компаний и победил производитель из Кургана.

В целом в облпрокуратуре констатировали, что в 2025 году предприниматели Новосибирской области стали чаще обращаться в ведомство по поводу своевременной оплаты исполненных контрактов и договоров. По сравнению с 2024 годом в 2025 количество обращений выросло в 4 раза — до 16. По итогам рассмотрения обращений и после принятия мер прокурорского реагирования перед предпринимателями погашены долги на сумму около 100 млн рублей, сообщили редакции Infopro54 в ответ на запрос в областной прокуратуре.

— Чаще всего предприниматели жаловались на наличие задолженности у государственных учреждений здравоохранения, а также муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, — уточнили в ведомстве.

Причинами возникновения долгов, как правило, является неправильное планирование финансово-хозяйственной деятельности.

— Всего по итогам 2024-2025 годов по мерам прокуроров погашены долги публичных заказчиков перед бизнесом на сумму около 3,9 млрд руб. (2,3 млрд рублей в 2024 году и 1,55 млрд рублей в 2025 году). К установленной законом ответственности за просрочку исполнения обязательств перед бизнесом по мерам прокуроров привлечено около 200 должностных лиц, — уточнили в ведомстве.

Напомним, на 31 октября консолидированный бюджет Новосибирской области по доходам исполнен почти на 75,3%, общий объем поступлений составил 248,8 млрд рублей. Из них собственные доходы региона — 225,1 млрд или 74,3% от плана. Годовой рост темпа собственных доходов составил 104%, что существенно ниже прогноза (115,1%). По расходам за 10 месяцев бюджет региона исполнен на 260,4 млрд или на 75,2% от плана. Судя по статистике, которую приводит Минфин, по итогам 9 месяцев годовой темп роста собственных доходов области составлял 105,7%, по итогам 8 месяцев — 105,3%. То есть разрыв между реальными поступлениями в бюджет и прогнозами увеличивается.

Ранее редакция сообщала о том, что большая часть задолженности перед предпринимателями возникает при выполнении контрактов по ЖКХ.