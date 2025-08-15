Вера Петина: У клиента должен быть выбор, с кем общаться — с ботом или живым сотрудником

Директор департамента клиентского сервиса ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Вера Петина — о кодексе этики искусственного интеллекта на финансовом рынке, утвержденном Центробанком:
— В июле 2025 года Центробанк разработал кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке.
В документе подробно описаны пять принципов для повышения доверия клиентов к современным технологиям:
Мы полностью поддерживаем идеи, заложенные в кодексе этики ИИ. Это базовые принципы, которые должен соблюдать любой участник финансового рынка. Причем вне зависимости от того, как работает компания — с применением технологий ИИ или силами сотрудников. Ведь те же боты учатся общению с клиентами на основе реальных диалогов клиентов с консультантами по телефону и в онлайн-чатах. Это особенно важно в текущей ситуации на фоне усиления кибератак и хищения персональных данных.
Принятый кодекс во многом отражает уже существующую практику соблюдения финансовыми организациями требований безопасности, прозрачности и человекоцентричности. Например, в нашей компании мы всегда предоставляем клиенту выбор, с кем он будет общаться — с ботом или живым сотрудником. Многие вопросы достаточно шаблонные, поэтому получить ответ на них проще и быстрее с помощью ИИ. Но пользователь в любой момент может переключиться на оператора в один клик.
Можно уверенно сказать, что кодекс окажет положительное влияние на рынок. Он послужит ориентиром как для крупных игроков рынка, так и для новых компаний, которые только начинают использовать ИИ в своей работе.
Оценивая уровень технологичности крупных компаний и работу Центробанка по внедрению регуляторных мер, отмечу, что сейчас на рынке достаточно инструментов для достижения целей, прописанных в кодексе. Это и законодательные инициативы, и технические решения, позволяющие использовать ИИ безопасно, эффективно и прозрачно.
От этого выиграют и клиенты, которые получат хороший сервис, быстрые ответы на свои вопросы и защиту персональных данных. Причем стоимость никак не изменится. Поэтому за те же деньги заемщики будут пользоваться более продвинутыми и качественными услугами.
Ранее редакция сообщала о том, что долги по кредитам меняют поведение заемщиков. Микрофинансовый рынок сталкивается с новыми вызовами.
Фото из личного архива спикера, предоставлено ООО МКК «Академическая».
Рубрики :
Регионы:
Теги :