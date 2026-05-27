ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества такого масштаба между одним из ведущих российских банков и ключевым участником рынка электронной коммерции.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул значимость этого шага для банковской сферы и всей платформенной экономики. Он отметил, что объединение клиентских баз банка (около 30 млн человек) и Вайлдберриз (80 млн пользователей), которые лишь частично пересекаются, открывает для кредитной организации доступ к значительно более широкой аудитории и позволяет работать с ней в новых масштабах. Кроме того, обширная клиентская база маркетплейса среди представителей малого бизнеса представляет для банка особый интерес, поскольку он сможет предложить им комплекс дополнительных услуг.

Первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов охарактеризовал данное соглашение как старт новой стадии развития розничного бизнеса банка. Он выделил три ключевых приоритета: ускоренный рост активной клиентской базы в рознице, расширение рекламных возможностей и доступности банковских продуктов в рамках экосистемы платформы, а также совместное использование больших данных для персонализированного ценообразования и управления рисками, что, по его словам, является существенным конкурентным преимуществом.

Итогом сделки станет приобретение ВТБ 5% акций WB Банка с перспективой дальнейшего увеличения доли. WB Банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктурным возможностям ВТБ. Ожидается, что это партнерство ознаменует собой новую фазу в развитии российской экономики, создавая глобальные синергетические выгоды как для конечных потребителей, так и для бизнеса.