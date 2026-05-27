Карантин в сёлах Новосибирской области снят

Карантин по опасным заболеваниям животных снят практически во всех населённых пунктах Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников во время прямой линии. Исключением остаётся только село Новоключи Купинского района из-за отказа местной жительницы провести дезинфекцию на своём участке.

— Одна из жительниц — собственница личного подсобного хозяйства — никак не соглашается с выполнением необходимых дезинфекционных мероприятий на своём участке. Пришлось побуждать её через суд, с помощью судебных приставов. Эти процедуры уже пройдены. Надеюсь, на этой неделе этот вопрос также будет закрыт, — рассказал глава региона.

Травников добавил, что в остальных сёлах карантин снят полностью. Разрешено перемещение животных и продуктов, разрешена заготовка кормов. По истечении примерно трёх месяцев (90 дней) после подтверждения отрицательных анализов проб почвы у жителей появится возможность приобретать животных для восстановления хозяйства.

Что касается мер поддержки пострадавших владельцев, губернатор сообщил, что первый пакет уже работает. Это компенсационные выплаты за изъятых животных. Кроме того, в Новосибирской области ввели дополнительную меру — компенсацию части потери семейного дохода. Речь идёт о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи, которые продолжаются от 6 до 9 месяцев.

— Почти 280 жителей нашей области получают эти выплаты. Выплаты производятся регулярно, никаких сбоев, — подчеркнул Травников.

Следующий пакет мер — компенсация части затрат на приобретение новых животных. Необходимые суммы заложены в бюджет на апрельской сессии Законодательного собрания. Губернатор отметил, что власти намерены восстановить поголовье в крупных и средних хозяйствах и помочь жителям пяти сёл, попавших в пострадавшую зону.

— Предварительные заявки от жителей этих сёл мы уже отрабатываем. Меры поддержки пострадавших владельцев животных работают, всё идёт по графику, — заявил глава региона.

Ранее редакция сообщала, что списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске.