Архитекторы Новосибирска объявили цвет кинотеатра «Победа» цветом года

Новосибирский союз архитекторов представил главный цвет Новосибирска в 2025 году: цвет кинотеатра «Победа».

Как уточнила корреспонденту Infopro54 Марии Гарифуллиной архитектор, кандидат архитектуры Дарья Кисельникова, «по жизни» этот цвет называется песочным либо бежевым.

— В ходе дискуссии мы перебрали варианты от цвета бумаги и пергамента до цвета песка и печенья. В итоге мы поняли, что единственное, на чём мы сходимся, это цвет кинотеатра «Победа». Он — цвет архитектуры этого периода, цвет тёплой энергии, идеи восстановления и воссоздания культуры, — говорит Дарья Кисельникова.

Ранее сообщалось, что одна из целей этого проекта — изменить представление о Новосибирске как о сером городе. Цветовые решения используются при капремонте фасадов и строительстве новых зданий.

