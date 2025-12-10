Осенний туристический бум: россияне тратят на поездки на 30% больше

Согласно исследованию, проведенному ВТБ совместно с сервисом OneTwoTrip, этой осенью отмечен всплеск активности российских туристов. Банковские аналитики констатируют увеличение расходов на поездки на 30% по сравнению с предыдущим осенним периодом.

Наиболее популярными городами для размещения в отелях стали Москва (22,5% от общего числа бронирований), Санкт-Петербург (14,6%) и Адлер (4,4%). В первую пятерку также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). Завершают десятку лидеров Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эстосадок (2,2%), Сочи (2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Средняя цена за ночь в отеле составила 8,4 тысячи рублей. Чаще всего путешественники выбирали варианты без звезд – апартаменты, гостевые дома и хостелы (30,5%). Четырехзвездочные отели практически не отставали по популярности (30,1%), а на долю трехзвездочных — пришлось 25,8% заказов. Пятизвездочные гостиницы выбрали 10% клиентов. Отели с одной и двумя звездами, как и прежде, не пользовались большим спросом (0,3% и 3,3% соответственно).

Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, отметила возросший интерес к Твери (рост бронирований на 53%). Также путешественники стали чаще посещать Калугу (+35%) и Оренбург (+34%).

В общей сложности россияне потратили на авиа- и железнодорожные билеты, проживание и развлечения 154 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Количество транзакций в указанных категориях превысило 200 миллионов.

Наибольший рост расходов зафиксирован в сегменте железнодорожных перевозок: траты на билеты выросли на треть, достигнув 8,8 миллиарда рублей, при этом средний чек составил 3,5 тысячи рублей.

На авиаперелеты клиенты банка потратили 12 миллиардов рублей (+18%), средний чек увеличился до 20,5 тысячи рублей (+7%). Расходы на проживание в отелях составили 10,2 миллиарда рублей, а средний чек – 7,4 тысячи рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка, подчеркнул, что рост интереса к осенним путешествиям связан с праздничными днями и желанием воспользоваться более выгодными предложениями в «низкий сезон». Туристы стали выбирать как близлежащие регионы, так и более отдаленные направления.