В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении пенсионерки

В Новосибирске задержали курьера, которого подозревают в избиении пожилой женщины. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, мужчину поймали при попытке скрыться.

— Только что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный мои коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Он пытался скрыться из города. Фигурант доставлен в отдел полиции, — написала она в Telegram-канале.

Напомним, минувшей ночью в соцсетях и СМИ появился ролик из подземного перехода новосибирского метро. На видео, которое появилось в телеграм-канале АСТ-54, запечатлен момент, когда молодой человек с курьерским рюкзаком внезапно бьет ногой в лицо пожилую женщину. Пенсионерка падает и ударяется о стену и пол, а нападавший спокойно уходит. Инцидент произошел 1 декабря.

Женщине оказали медицинскую помощь, и её жизни ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах.

В сервисе доставки «Купер», где работал молодой человек, сообщили, что узнали курьера по видео, появившемся в соцсетях, и сразу же уволили его. Все материалы и данные о сотруднике передали в полицию.

По словам Ирины Волк, нападавшим оказался 28-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о побоях.

