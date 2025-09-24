В Новосибирский области зафиксирован абсолютный прирост медицинских кадров

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова представила информацию об итогах приемной кампании в специализированные образовательные учреждения, с особым вниманием к целевому набору, а также о состоянии кадрового обеспечения как действующих, так и новых поликлиник региона.

Аксенова подчеркнула, что благодаря федеральной инициативе «Медицинские кадры», впоследствии ставшей частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», вопросам кадровой политики и поддержки работников здравоохранения в России уделяется повышенное внимание. 2024 год и начало 2025 года стали периодом позитивных изменений в кадровой ситуации. В 2024 году наблюдался рост числа как врачей, так и среднего медицинского персонала. В новый национальный проект регион вошел с высокими показателями обеспеченности кадрами и укомплектованности медицинских учреждений.

В качестве примера, три недавно открытые поликлиники в Новосибирске практически полностью укомплектованы персоналом. Эти учреждения, являясь структурными подразделениями крупных поликлиник, позволили перераспределить потоки пациентов и медицинских работников. Каждая из поликлиник оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием и кабинетами врачей-специалистов, соответствующие стандартам оказания медицинской помощи. Подготовка велась в течение последних двух лет, и в результате укомплектованность штата превышает 95%.

Целевой набор играет важную роль в решении кадрового вопроса. Будущие врачи из Новосибирска получают образование в различных вузах, включая Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ), где в настоящее время обучается 2078 целевиков. Приемная кампания этого года была признана успешной: 409 абитуриентов поступили на специалитет. Только на направление «Лечебное дело» НГМУ зачислено 249 человек, на «Педиатрию» – 143, заключены целевые договоры с 12 будущими стоматологами, а также с студентами направлений «Медико-профилактическое дело», «Клиническая психология» и «Фармация». В клиническую ординатуру зачислено 218 целевиков, которые после двух лет обучения приступят к работе в учреждениях, с которыми заключили договоры.

С прошлого года ординаторы могут работать врачами-стажерами на втором курсе после прохождения аккредитации. В настоящее время в медучреждениях региона работает более 400 врачей-стажеров, а также за последнее время отмечается и существенный выпуск медсестер и фельдшеров в рамках целевого набора. По результатам приемной комиссии почти 2 тысячи студентов начали получать среднее медицинское образование в медицинских колледжах Новосибирской области. Самые востребованные специальности – сестринское и лечебное дело.