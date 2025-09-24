Будущее машиностроения: как новосибирский колледж готовит квалифицированных специалистов

В Новосибирском колледже промышленных технологий, который в 2024 году стал площадкой образовательно-производственного кластера «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет», для обучения студентов применяются современные методы. В частности, это мини-станки с программным управлением, обеспечивающие контроль качества на всех этапах производства, используемые для профессиональной ориентации учащихся.

24 сентября заместитель губернатора Валентина Дудникова посетила колледж, чтобы оценить ход реализации «Профессионалитета», входящего в национальный проект «Молодежь и дети», а также проконтролировать капитальный ремонт здания. Правительство региона осуществляет строгий надзор за ремонтными работами.

Валентина Дудникова отметила, что с началом реализации «Профессионалитета» колледж претерпел значительные изменения. Теперь здесь, в сотрудничестве с профильным предприятием, реализован полноценный производственный процесс, в котором студенты участвуют под руководством опытных наставников. Такое сближение образования и реального производства позволяет студентам быстро становиться квалифицированными специалистами. Также успешно реализуется программа целевого обучения, что свидетельствует о гибкости образовательного процесса. Министерство образования Новосибирской области рекомендует такую гибкость всем образовательным организациям, чтобы студенты эффективно осваивали профессию, а работодатели получали потенциальных сотрудников еще в процессе обучения.

В настоящее время, при поддержке Правительства Новосибирской области, ведется модернизация технологической базы колледжа. Проводится капитальный ремонт здания, планируется обновление кровли, фасада, внутренних помещений (включая актовый зал и мастерскую), а также систем отопления и электроснабжения.

Модернизация позволит продолжить эффективную практико-ориентированную подготовку студентов. В 2024 году было заключено более 90 целевых договоров с будущими выпускниками, а в 2025 году на рассмотрение предприятиям направлены 35 проектов целевых договоров для новых учащихся старше 18 лет. До конца года запланированы встречи представителей предприятий со студентами для вовлечения их в производственный процесс, перехода на индивидуальные учебные планы и подписания целевых соглашений.

В колледже имеются отечественные токарные и фрезерные мини-станки, зоны автоматизированного проектирования, реверсивного инжиниринга, станки с ЧПУ, лазерный станок для резки металла и проволочно-вырезной электроэрозионный станок. Обучение ведется по 15 специальностям, включая технологию машиностроения, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, управление качеством продукции, процессов и услуг.

Стоит напомнить, что до 2030 года все учреждения СПО Новосибирской области примут участие в проекте «Профессионалитет», став образовательно-производственными кластерами. Планируется расширение проекта с целью обновления учебной базы и формирования образовательных программ с учетом потребностей экономики.