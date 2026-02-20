На рынки Новосибирска перестали завозить говядину — точную причину не называют

На рынках Новосибирска практически исчезла говядина. Как стало известно редакции Infopro54, новых поставок этого мяса не было с 18 февраля. Обычно мясо поставляется ежедневно, и поэтому изменения сразу заметны на прилавках.

Резкое сокращение объема говядины на рынках первыми заметили покупатели.

— На Ленинском рынке в четверг говядины почти не было. Какие-то остатки продавали. Мясники сказали, что мясо не привезли, и такая же ситуация на Октябрьском рынке и на Центральном рынке. Вроде бы из районов не разрешают завозить, какое-то там неблагополучие, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Светлана.

Журналист посетил Октябрьский рынок и убедился в том, что говядины и баранины на прилавках нет. Закрытыми оказались, в том числе и халяльные мясные лавки, которые торгуют именно этими видами мяса. На прилавках была свинина и конина. Предприниматели, торгующие мясом, говорят, что привычные каналы поставки продукции сейчас перекрыты.

— Начались проблемы с говядиной недели три назад. Сначала с Алтая мясо привозить перестали. А сейчас и поставки от наших местных хозяйств прикрыли. В последние дни несколько машин с мясом не дошли до Новосибирска с Кочковского, Доволенского, Краснозерского районов. Есть какие-то разговоры то ли о запрете, то ли о карантине. Но документов никто не видел. Надеемся, что в ближайшие недели все как-то разрешится. Мы договорились о поставках с другого региона. Но эта говядина, конечно, будет дороже местной, — рассказал Infopro54 один из предпринимателей.

О дефиците говядины в Новосибирской области говорить пока преждевременно. В магазинах этот вид мяса есть — у них другие схемы поставок и контроля. Но большие продовольственные рынки — это важный и во многом показательный сегмент. Фермеры в разговоре с журналистом Infopro54 подтвердили наличие «определенных проблем» у животноводческих хозяйств региона, связанных с распространением инфекционного заболевания. Кроме вышеперечисленных районов один из источников назвал еще Маслянинский район.

Напомним, в феврале в Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза — заболевшие животные были выявлены на двух крупных животноводческих комплексах. Новосибирская область также была признана неблагополучной по пастереллезу — случаи заболевания среди животных были выявлены в Черепановском и Карасукском районах. Связана ли с пастереллезом происходящее на рынках, редакции не известно. 17 февраля журналисты на пресс-конференции спрашивали у министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, как развивается ситуация с пастереллезом.

— Официальная информация представлена на сайте управления ветеринарии. Вы можете пользоваться и располагать этой информацией. Там представлена объективная ситуация в Новосибирской области, поэтому что-то лишнего я, наверное, не смогу добавить. Ситуация полностью контролируется, — так ответил глава регионального Минсельхоза.

Последняя справка об эпизоотической обстановке в Новосибирской области была опубликована 6 февраля. Именно в ней были указаны пастереллез и два района (Черепановский и Карасукский). Районы, упоминаемые собеседниками редакции, в этой справке не названы. Источники сообщают, что дело не в пастереллезе, а в другом инфекционном заболевании. Более свежих документов, которые могли бы прояснить ситуацию, в открытом доступе нет. Infopro54 направил запрос в управление ветеринарии Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о сокращении поголовья КРС в Новосибирской области, в том числе из-за экономических проблем, и о том, как это влияет на цены.