В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Новосибирские книжные магазины начали массово оклеивать книги знаками и надписями, предупреждающими о том, что в тексте упоминаются наркотики, психотропные вещества и их аналоги. Согласно требованиям закона 224-ФЗ, вступившего в силу 1 марта 2026 года, такой маркировке подлежат произведения литературы и искусства, в которых есть любые упоминания о запрещенных веществах.

Журналист Infopro54 посетил один из крупнейших книжных магазинов Новосибирска и за полчаса насчитал на его полках более трехсот книг, на которые наклеены спецзнаки (треугольник с восклицательным знаком внутри) и текстовая маркировка, которая сообщает о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Как объяснил сотрудник торгового зала, большую часть книг оклеили его коллеги.

— Есть ряд книг, которые уже пришли с маркировкой. Это свежие тиражи. Но на большинстве книг, изданных ранее, надо вручную это клеить сейчас. Чем все и занимаются, — сказал работник магазина.

Оклейка книг в настоящее время идет также в издательствах, в онлайн-магазинах книги тоже маркируются.

— Мы у себя на складе книги обклеиваем, плюс наши клиенты обклеивают. Есть сейчас два варианта: на книгах, которые выпускаются сейчас, маркировка печатается типографским способом. Если это книги на остатках клиентов, они просто обклеиваются. Что касается электронных книг, то там тоже надо выполнить определенные действия. На маркетплейсах книги, в которых упоминаются наркотики, должны быть представлены как товары для категории 18+: изображение размыто, и оно проявится только, если нажать подтверждение, что вы действительно совершеннолетний. Указанные книги будут иметь такое отражение на электронной витрине, — рассказал Infopro54 директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО» Олег Кокшаров.

Книгоиздатели, книготорговцы и библиотекари признаются, что пока не до конца представляют масштаб предстоящей работы. Потому что, похоже, даже детским сказкам может понадобиться такая маркировка. Проблема в том, объясняют эксперты, что закон уже вступил в силу, риск быть оштрафованным есть, а четкого перечня книг, который надо промаркировать, нет. Представители индустрии подчеркивают: речь идет не о книгах, сюжет которых или сцены признаны пропагандой наркотиков, — такие просто запрещены. Маркировка касается произведений, в которых наркотики упоминаются. И сколько таких произведений может быть, не знает пока ни один надзорный орган.

— Например, реально стоит вопрос: включать туда книгу «Волшебник Изумрудного города» или нет, потому что Элли с Тотошкой шли вдоль поля с маком. И это не шутка, то есть там реально до сих пор не решён вопрос: относить эту детскую книгу к категории или не относить, потому что там упоминается мак. Книг издается много — у одного издательства могут быть тысячи наименований, и, соответственно, сказать экспертно, есть там что маркировать по данной тематике или нет, крайне сложно. Сейчас это всё «скармливают» искусственному интеллекту, чтобы он отчитывал книги и находил эти сцены. Но искусственный интеллект достаточно криво работает. Так что четкого алгоритма действий пока нет, но это, что называется, не спасает от наказания, — говорит Олег Кокшаров.

2 марта Российский книжный союз (РКС) сообщил, что во взаимодействии с участниками книжного рынка и с целью исполнения закона разработал отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Книги вносятся в этот список по заявлению правообладателя (издателя). В настоящий момент в нем 1007 книг, среди них произведения Олдоса Хаксли, Оливера Сакса, Курта Воннегута, Ю Несбе, Виктора Пелевина и т. д. Перечень не конечен, он будет еженедельно пополняться.

Отдельный вопрос — маркировка книг в библиотечных фондах. Библиотеки пока тоже не до конца решили, за счет каких ресурсов проводить массовую оклейку книг, попавших в зону действия 224-ФЗ.

Ранее редакция рассказывала, с какими запретительными списками должны постоянно сверяться библиотеки, чтобы, выдав книгу читателю, не нарушить закон.