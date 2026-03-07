Поиск здесь...
В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Теперь такие произведения должны маркироваться, иначе издателям и продавцам грозит штраф

Новосибирские книжные магазины начали массово оклеивать книги знаками и надписями, предупреждающими о том, что в тексте упоминаются наркотики, психотропные вещества и их аналоги. Согласно требованиям закона 224-ФЗ, вступившего в силу 1 марта 2026 года, такой маркировке подлежат произведения литературы и искусства, в которых есть любые упоминания о запрещенных веществах.

Журналист Infopro54 посетил один из крупнейших книжных магазинов Новосибирска и за полчаса насчитал на его полках более трехсот книг, на которые наклеены спецзнаки (треугольник с восклицательным знаком внутри) и текстовая маркировка, которая сообщает о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Как объяснил сотрудник торгового зала, большую часть книг оклеили его коллеги.

— Есть ряд книг, которые уже пришли с маркировкой. Это свежие тиражи. Но на большинстве книг, изданных ранее, надо вручную это клеить сейчас. Чем все и занимаются, — сказал работник магазина.

 

Оклейка книг в настоящее время идет также в издательствах, в онлайн-магазинах книги тоже маркируются.

— Мы у себя на складе книги обклеиваем, плюс наши клиенты обклеивают. Есть сейчас два варианта: на книгах, которые выпускаются сейчас, маркировка печатается типографским способом. Если это книги на остатках клиентов, они просто обклеиваются. Что касается электронных книг, то там тоже надо выполнить определенные действия. На маркетплейсах книги, в которых упоминаются наркотики, должны быть представлены как товары для категории 18+: изображение размыто, и оно проявится только, если нажать подтверждение, что вы действительно совершеннолетний. Указанные книги будут иметь такое отражение на электронной витрине, — рассказал Infopro54 директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО» Олег Кокшаров.

Маркировка книг

Книгоиздатели, книготорговцы и библиотекари признаются, что пока не до конца представляют масштаб предстоящей работы. Потому что, похоже, даже детским сказкам может понадобиться такая маркировка. Проблема в том, объясняют эксперты, что закон уже вступил в силу, риск быть оштрафованным есть, а четкого перечня книг, который надо промаркировать, нет. Представители индустрии подчеркивают: речь идет не о книгах, сюжет которых или сцены признаны пропагандой наркотиков, — такие просто запрещены. Маркировка касается произведений, в которых наркотики упоминаются. И сколько таких произведений может быть, не знает пока ни один надзорный орган.

— Например, реально стоит вопрос: включать туда книгу «Волшебник Изумрудного города» или нет, потому что Элли с Тотошкой шли вдоль поля с маком. И это не шутка, то есть там реально до сих пор не решён вопрос: относить эту детскую книгу к категории или не относить, потому что там упоминается мак. Книг издается много — у одного издательства могут быть тысячи наименований, и, соответственно, сказать экспертно, есть там что маркировать по данной тематике или нет, крайне сложно. Сейчас это всё «скармливают» искусственному интеллекту, чтобы он отчитывал книги и находил эти сцены. Но искусственный интеллект достаточно криво работает. Так что четкого алгоритма действий пока нет, но это, что называется, не спасает от наказания, — говорит Олег Кокшаров.

2 марта Российский книжный союз (РКС) сообщил, что во взаимодействии с участниками книжного рынка и с целью исполнения закона разработал отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Книги вносятся в этот список по заявлению правообладателя (издателя). В настоящий момент в нем 1007 книг, среди них произведения Олдоса Хаксли, Оливера Сакса, Курта Воннегута, Ю Несбе, Виктора Пелевина и т. д. Перечень не конечен, он будет еженедельно пополняться.

Отдельный вопрос — маркировка книг в библиотечных фондах. Библиотеки пока тоже не до конца решили, за счет каких ресурсов проводить массовую оклейку книг, попавших в зону действия 224-ФЗ.

Ранее редакция рассказывала, с какими запретительными списками должны постоянно сверяться библиотеки, чтобы, выдав книгу читателю, не нарушить закон.

Фото Infopro54

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Читать полностью

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Центральный районный суд Новосибирска принял обеспечительные меры по деревянному дому, расположенному по адресу Инская, 19. Его в свое время не признали памятником, и сейчас он попал в зону строительства нового квартала. Строители считают, что спасать в доме, построенном более 100 лет назад, уже нечего. Защитники наследия думают иначе.

Административный иск о признании незаконным действия (бездействия) Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в отношении дома на Инской был подан 26 января. Вскоре было принято решение об обеспечительных мерах.

Читать полностью

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Международного женского дня жительницы Новосибирска активно интересуются предложениями турагентств. 23% опрошенных мечтают о путешествии в качестве подарка.

Каждая пятая сибирячка хотела бы получить деньги. Билет в театр, кино или музей порадовал бы 12% участниц опроса. Подарочные сертификаты занимают четвертое место по популярности (10%), а парфюмерия и косметика — пятое (5%).

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Читать полностью

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Автор: Юлия Данилова

Спрос на цветы перед 8 марта в этом году в Новосибирске подскочил на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. При этом чек покупки практически не изменился и составил 3 762 рубля.

По данным компании, самым большим спросом в городе в этом году пользуются монобукеты: спрос на них в начале марта вырос на 39%.

Читать полностью

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Читать полностью
Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

