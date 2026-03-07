В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Центральный районный суд Новосибирска принял обеспечительные меры по деревянному дому, расположенному по адресу Инская, 19. Его в свое время не признали памятником, и сейчас он попал в зону строительства нового квартала. Строители считают, что спасать в доме, построенном более 100 лет назад, уже нечего. Защитники наследия думают иначе.

Административный иск о признании незаконным действия (бездействия) Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в отношении дома на Инской был подан 26 января. Вскоре было принято решение об обеспечительных мерах.

— Было предпринято несколько попыток спасти старинные деревянные дома на улице Инской. Но на все обращения общественники получали отказ. Те, кому по долгу службы положено защищать наследие, почему-то не захотели сохранить памятники деревянного зодчества, стоящие на одной из старейших улиц города. Мы считаем это неправильным. И потому решено было обратиться в суд. У нас сейчас суд — последняя инстанция, получается. Все, что раньше органы власти решали в рамках своих полномочий, в суде теперь решается. Ответчиком выступает Госинспекция. Судебное заседание состоится 22 апреля. До окончательного вердикта никто не может разбирать дом или сносить его, — рассказала Infopro54 подавшая иск член Новосибирского областного отделения ВООПиК Людмила Матросова.

Дом № 19 по улице Инской был построен в начале прошлого века. Он предназначался для городской семьи среднего класса. Сто лет назад такие дома были широко распространены в сибирских городах, но к настоящему моменту их осталось немного. Дом на Инской примечателен своей ажурной резьбой. Сейчас искусно сделанные деревянные наличники с него сняты. Точное место их нахождения неизвестно. Есть информация о том, что их на хранение забрали музейщики. Но официального подтверждения этому нет.

Ранее редакция рассказывала о том, в каком состоянии находятся исторические здания на улице Инской. В том числе там говорилось и про Инскую, 19, и о том, когда этот дом планируется снести.