Рекламодателям

Экс-главу «Метро МиР» Мысика осудили на 1,5 года условно

  • 09/12/2025, 14:48
Автор: Оксана Мочалова
Александр Мысик
Он признан виновным в превышении должностных полномочий

Дзержинский районный суд Новосибирска 9 декабря 2025 года вынес приговор бывшему директору МП «Метро Мир» Александру Мысику. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019 году Мысик, будучи директором МУП «УЗСПТС», без должных оснований заключил договоры на дноуглубительные работы и строительство перемычки на реке Обь. Приняв и оплатив эти работы за счет предприятия, он причинил ущерб на сумму свыше 38,6 млн рублей.

Кроме того, он также незаконно распорядился изъять и передать другой компании государственный песок с территории этого гидросооружения для дорожного строительства, причинив ущерб РФ на сумму более 7,5 млн рублей.

Отмечается, что изначально он обвинялся по более тяжкой статье (с причинением тяжких последствий), но суд переквалифицировал действия на ч. 1 ст. 286 УК РФ, так как тяжкие последствия не наступили.

По второму эпизоду, где Мысика обвиняли в предъявлении к оплате бюджетных средств за якобы бесплатно полученный песок на сумму около 403 млн рублей, суд его полностью оправдал. Было установлено, что его предприятие самостоятельно несло все расходы по добыче и поставке песка, а расчеты производились по утвержденным сметным ценам.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что ГКУ «Арена» вступило в дело о банкротстве «Метро Мир» в Новосибирске. 

Фото: A.Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

1 983

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : превышение полномочий Метро МиР Александр Мысик


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Высокие налоги от жадности»: владельцам коммерческой недвижимости в Новосибирске советуют проверить портфели
9/12/25 18:00
Бизнес Недвижимость
30 специалистов освоили промышленный туризм в Новосибирске
9/12/25 17:22
Власть
В Новосибирской области новый министр экономического развития
9/12/25 17:00
Отставки и назначения
Больничные и декретные на 54 млн рублей получили новосибирские предприниматели
9/12/25 16:00
Бизнес Власть
В Новосибирск доставили еще два инновационных поезда «Ермак»
9/12/25 15:16
Власть Город
Купюры возвращаются в кошельки: новосибирцы стали меньше снимать наличку в банках
9/12/25 15:00
Общество Финансы
Экс-главу «Метро МиР» Мысика осудили на 1,5 года условно
9/12/25 14:48
Право&Порядок
В новосибирских магазинах cтали под замок убирать масло и консервы
9/12/25 14:05
Бизнес Общество
Следователи назвали предварительную причину возгорания в колледже Новосибирска
9/12/25 13:45
Общество Право&Порядок
Мэр Максим Кудрявцев оценил ситуацию с долгостроями в Новосибирске
9/12/25 13:30
Власть
Российский бизнес теряет доверие друг к другу
9/12/25 13:00
Бизнес
Трехлетнему Артему Агафонову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
9/12/25 12:50
Общество
Новосибирский аграрный университет сменил название
9/12/25 12:30
Образование Общество
Новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья
9/12/25 12:00
Власть Недвижимость Общество
Водителю, сбившему шесть пешеходов в Новосибирске, изменили меру пресечения
9/12/25 11:47
Право&Порядок
Крупный банк украсил Новосибирск новогодней ёлкой
9/12/25 11:35
Город
Педагогический колледж имени Макаренко вспыхнул в Новосибирске
9/12/25 11:30
Общество Право&Порядок
Кирпичный завод продают в Новосибирске за 260 миллионов рублей
9/12/25 11:00
Бизнес Промышленность
Импорт главных новогодних фруктов в Сибирь вырос в 1,5 раза
9/12/25 10:30
ВЭД Общество
«Почему я должен платить за мошенников?»: подорожание ОСАГО в Новосибирске может увеличить число водителей без полисов
9/12/25 10:00
Страхование
Популярное
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять