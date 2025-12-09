Экс-главу «Метро МиР» Мысика осудили на 1,5 года условно

Дзержинский районный суд Новосибирска 9 декабря 2025 года вынес приговор бывшему директору МП «Метро Мир» Александру Мысику. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019 году Мысик, будучи директором МУП «УЗСПТС», без должных оснований заключил договоры на дноуглубительные работы и строительство перемычки на реке Обь. Приняв и оплатив эти работы за счет предприятия, он причинил ущерб на сумму свыше 38,6 млн рублей.

Кроме того, он также незаконно распорядился изъять и передать другой компании государственный песок с территории этого гидросооружения для дорожного строительства, причинив ущерб РФ на сумму более 7,5 млн рублей.

Отмечается, что изначально он обвинялся по более тяжкой статье (с причинением тяжких последствий), но суд переквалифицировал действия на ч. 1 ст. 286 УК РФ, так как тяжкие последствия не наступили.

По второму эпизоду, где Мысика обвиняли в предъявлении к оплате бюджетных средств за якобы бесплатно полученный песок на сумму около 403 млн рублей, суд его полностью оправдал. Было установлено, что его предприятие самостоятельно несло все расходы по добыче и поставке песка, а расчеты производились по утвержденным сметным ценам.

Приговор еще не вступил в законную силу.

