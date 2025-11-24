В новосибирских магазинах появилось куриное филе из Приволжского округа

В Новосибирске после кратковременного дефицита куриного мяса на полках магазинов появилось филе от нового для региона производителя. При этом в целом цена на этот продукт в ритейле не изменилась. По данным Новосибирскстата, ?????????????? Для сравнения, на 5 ноября охлажденные куры в Новосибирске стоили 218,7 рублей за кг, на 9 января — 228,5 рублей, а на 5 ноября 2024 года — 218, 68 рублей.

— Фирмы этой я не видела раньше в магазинах, — пояснила жительница Om1 Новосибирск.

Судя по иллюстрации, опубликованной изданием, речь идет о продукции птицефабрики «Чамзинская» под брендом «Хорошее дело». Предприятие входит в топ-10 отечественных производителей мяса бройлеров, объединяет более 20 предприятий на территории Республики Мордовия и Ульяновской области (Приволжский федеральный округ), отмечается на сайте компании.

Напомним, 19 ноября в супермаркетах Новосибирска возникли перебои с охлаждённым мясом птицы в виде куриных тушек. Их место заняли замороженные продукты, а также отдельные части, такие как бёдра и филе.

Ритейлеры объясняли дефицит проблемами, которые возникли у поставщиков. В частности, один из крупных производителей, который обеспечивал значительную часть рынка, остановился. Это позже подтвердила и пресс-служба компании «Черкизово», в которую входит птицефабрика «Алтайский бройлер». На одном из её предприятий в конце октября произошёл сбой, из-за которого погибла часть поголовья птицы, поясняли в компании.

Основные производители мяса птицы в Новосибирской области — АО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ООО Птицефабрика «Улыбино». Птицефабрики по производству яйца — АО п/ф Чикская», ЗАО п/ф «Ново-Барышевская», ЗАО п/ф «Посевнинская», ЗАО п/ф «Каргатская». По данным Минсельхоза, Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

На сентябрь 2025 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, по данным Новосибирскстата, в регионе составляло 9253,8 голов: на уровне сентября 2024 года. За три квартала хозяйства региона произвели 61,2 тысяч тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, это на 9,7% (на 5,4 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

