Рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам

В топ логистических центров страны

За январь-сентябрь в эксплуатацию в Новосибирской области введено 176,7 тысяч кв. м качественных складских площадей, до конца года планируется ввод еще 241 тысяч кв. м, сообщили в NF GROUP.

— В случае реализации заявленных проектов суммарный ввод за 2025 год может достигнуть порядка 420 тысяч кв. м. Это будет рекордным значением для региона. Общий объем качественного предложения классов A и B превысит 2 млн кв. м. По данному показателю Новосибирск войдет в топ (7 место) регионов России по уровню предложения, — констатировали аналитики NF GROUP.

Для сравнения, в 2024 году на рынок региона было введено всего 18,4 тысяч кв. м складской недвижимости.

Самый крупный проект

Среди самых крупных ожидаемых проектов – «NK Парк Пашино» с потенциальной площадью застройки 627 тыс. кв. м. Парк занимает 208 га, расположен рядом с северным проездом. Компания также возводит «NK Парк Толмачево2», расположенный на трассе М-51. Площадь парка 67 га.

Сданные, строящиеся и анонсированные склады в Новосибирске Напомним, в августе 2023 года Wildberries начал строить в Новосибирске крупнейший логистический комплекс в Сибири (более 150 тысяч кв. м). В июне 2025-го представители компании сообщили, что первую очередь объекта площадью 50 тысяч кв. м планируется запустить к концу года. Пока Wildberries запустила новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске на арендованных площадях. В феврале компания X5 Group заявила об открытии целевого распределительного центра торговой сети «Чижик» в Новосибирске площадью 18 тысяч кв. м. В городе Обь идет строительство складского комплекса для хранения минеральной воды и газировки компании ООО «Карачинский источник». Общая площадь комплекса составит 20 тысяч кв. м. Его запуск запланирован на 2025 год. На базе «Евросиба» (в створе автодороги «Новосибирск-Пашино» и ж/д ветки на станции «Иня-Восточная», вблизи развязки федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» и контейнерного терминала «Евросиб Терминал Новосибирск») анонсировано строительство транспортно-логистического хаба общей площадью 300 тысяч кв. м (сухие, рефрижераторные склады, зерносклад и т.д.). В 2024 году Ozon анонсировал расширение складской инфраструктуры в городах Сибири. Речь идет о строительстве универсального склада составит 104 тысячи кв. м, сроки строительства первой очереди — II–III кварталы 2026 года, второй очереди — аналогичные кварталы 2027-го. В июне 2025 года федеральный ритейлер с французскими корнями «Лемана ПРО» (Ранее — «Леруа Мерлен». — Ред.) сообщил, что построит в Новосибирске многофункциональный склад класса А площадью около 40 тысяч кв. м. Соглашение о реализации этого проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Его запуск запланирован на 2030 год. В июне 2025-го компания ООО «Армада-Парк» получила земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание складского комплекса в рамках Регионального распределительного центра на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области». Компания должна ввести в первом квартале 2030 года складской комплекс площадью более 10 тысяч кв. м. В июле сообщили, что на территории ПЛП «Восточный», который расположен под Новосибирском рядом с Северным объездом и станцией «Иня-Восточная», готовится к запуску крупный контейнерный терминал. Инициатор проекта — ГК «Максимум» (Москва). Ее дочерняя компания ООО «Терминал Восточные Ворота» на площадке в 31 га создает терминал мощностью единовременного хранения 7 тысяч ДФЭ. Первая очередь проекта начнет работать в конце 2025 года. На проектную мощность в 150 тысяч ДФЭ в год инвесторы рассчитывают выйти к 2027-му и 500 тысяч ДФЭ в год — к 2030-му. С другой стороны Новосибирска, на территории Промышленного логистического парка, масштабный проект со складскими мощностями возводит ТЛЦ «Сибирский». В августе 2025-го компания «Алидао» (структура китайской «Циндао Гохэтун») сообщала о планах построить в Новосибирске склад под автомобильные комплектующие и аксессуары для внедорожников BAW и BAIC. Предполагается, что площадь будущего склада составит более 1 тысячи кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей.

Спрос сохраняется

Несмотря на рост предложения на рынке, доля свободных площадей в регионе по итогам третьего квартала 2025 года снизилась: с 3.6% до 2,8%.

— Снижение вакантности на фоне активного ввода новых объектов указывает на устойчивый спрос и высокую степень заполнения качественных площадей, — отметили эксперты NF GROUP.

Ставки аренды на складские помещения в Новосибирске, по данным компании, остаются стабильными на уровне 10–11 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и OPEX), что соответствует значениям прошлого года. По данным ООО «Сибирская юридическая компания» по итогам октября 2025 года на рынке аренды помещений складского назначения средняя цена аренды составляла 620 руб./кв.м. По сравнению с сентябрем, она выросла на 7,6%.

Фаза структурной корректировки

За девять месяцев 2025 года на рынке складской недвижимости региона заключены сделки на 10,6 тысяч кв. м. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года — на 124,1 тысячи кв. м. Снижение деловой активности на фоне расширения предложения свидетельствует о переходе рынка в фазу структурной корректировки и перераспределения пользовательского спроса.

— Регион формирует полноценный хаб для распределения грузов в Сибирь и на Урал, что делает его привлекательным для девелоперов, ретейла и e-commerce. Масштабный ввод новых площадей при сохраняющейся низкой вакантности показывает, что рынок входит в фазу качественного обновления, — уверен Константин Фомиченко, партнер NF GROUP.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили переизбыток складов. Большой объем предложения в субаренде сказывается на стоимости этой недвижимости.