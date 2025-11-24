Смелые решения и новые траектории для экономики и инвестиций: что будет обсуждаться на форуме ВТБ в этом году

В первый день работы 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдут две тематические сессии. Их фокусом станут новые направления экономического развития, а также возможности для наращивания технологического и производственного потенциала страны, включая международное взаимодействие. Второй день будет посвящен обсуждению инвестиционных стратегий, ориентированных на розничных инвесторов и компании.

Ключевой темой форума в этом году станет: «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Макроэкономическая секция коснется основных параметров экономического развития, текущей макроэкономической ситуации, а также настроек финансовой и бюджетной политики. Среди спикеров заявлены ключевые фигуры: министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Модератором макроэкономической секции выступит Дмитрий Пьянов, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

По его словам, сегодня Россия должна не только адаптироваться к быстро меняющимся внешним обстоятельствам, но и играть активную роль в формировании глобальных трендов. Смелые и инициативные решения создают конкурентоспособность экономики, способствуют развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. Инвестиционный форум – это платформа, где собираются лидеры, способные определять будущее.

Также в программе первого дня – пленарная сессия, которую традиционно модерирует президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Второй день форума будет посвящен обсуждению наиболее перспективных инвестиционных стратегий и инновационных инструментов, объединяющих технологии и финансы. Дискуссию откроет сессия, сравнивающая различные классы активов: от IPO и инвестиций в Private Equity до золота, недвижимости, индивидуальных портфелей облигаций и фондов. Пленарная сессия будет сосредоточена на факторах роста и перспективах российской экономики в контексте инвестиций, а также на ключевых трендах рынка капитала. Особое внимание будет уделено управлению ликвидностью для юридических лиц, использованию ИИ в инвестициях, потенциалу цифровых финансовых активов и инструментов, связанных с криптовалютами.