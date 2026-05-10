Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

В обрабатывающих производствах — 156363 человек;

На втором месте оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспорта — 146821;

В образовании были заняты 99801 жителей региона;

В сфере здравоохранения и социальных услуг — 82991;

Закрывает топ-5 самых многочисленных отраслей транспортировка и хранение — 80448.

Самый большой прирост сотрудников за два месяца 2026 года наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых — на 14%. На втором месте административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — почти 9%, на третьем — компании информации и связи (7%).

Напомним, все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости. Жить на одну зарплату стало невозможно, а у работодателей нет ресурсов для повышения фонда оплаты труда.

При этом официально по итогам первого квартала в регионе не работали 9,6 тысяч граждан. Они стояли на учете в центрах занятости. Только 8,1 тысяча человек имели статус безработного.

В марте статус безработного получили 2,1 тысяч человек, на 20,7% больше, чем годом ранее. За месяц в организации региона трудоустроились 1,6 тысяч человек, на 26% больше, чем в марте 2025 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил в регионе 0,6% от численности рабочей силы.

Стоит отметить, что работодатели региона на конец марта заявили 23201 вакансию. В марте 2025 было 31808 вакансий. Судя по данным Новосибирскстата, в 2026 году работодатели региона стали искать меньше сотрудников. Пик спроса в 2025 году был зарегистрирован в августе — 39773 вакансий.

