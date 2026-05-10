Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Автор: Юлия Данилова

Это почти в два раза меньше, чем в августе 2025 года

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

  • В обрабатывающих производствах — 156363 человек;
  • На втором месте оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспорта — 146821;
  • В образовании были заняты 99801 жителей региона;
  • В сфере здравоохранения и социальных услуг — 82991;
  • Закрывает топ-5 самых многочисленных отраслей транспортировка и хранение — 80448.

Самый большой прирост сотрудников за два месяца 2026 года наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых — на 14%. На втором месте административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — почти 9%, на третьем — компании информации и связи (7%).

Напомним, все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости. Жить на одну зарплату стало невозможно, а у работодателей нет ресурсов для повышения фонда оплаты труда.

При этом официально по итогам первого квартала в регионе не работали 9,6 тысяч граждан. Они стояли на учете в центрах занятости. Только 8,1 тысяча человек имели статус безработного.

В марте статус безработного получили 2,1 тысяч человек, на 20,7% больше, чем годом ранее. За месяц в организации региона трудоустроились 1,6 тысяч человек, на 26% больше, чем в марте 2025 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил в регионе 0,6% от численности рабочей силы.

Стоит отметить, что работодатели региона на конец марта заявили 23201 вакансию. В марте 2025 было 31808 вакансий. Судя по данным Новосибирскстата, в 2026 году работодатели региона стали искать меньше сотрудников. Пик спроса в 2025 году был зарегистрирован в августе — 39773 вакансий.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Автор: Оксана Мочалова

Получение наследства для многих выглядит как приятный сюрприз или решение жилищного вопроса. Однако «наследственный транш» может обернуться не только квартирой или счётом в банке, но и долгами предыдущего владельца. По оценкам экспертов, в России значительная часть наследников отказывается от имущества именно из-за неподъёмных кредитов усопшего.

В Нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что предупреждение наследников о долгах изменило их поведение. Люди перестали вступать в наследство вслепую.

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

В новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки

Автор: Юлия Данилова

Перед многими торговыми центрами сегодня стоит вопрос реконцепции и смены бизнес-модели. Эта тема актуальна и для владельцев, и для управляющих новосибирскими ТЦ. Об этом редакции Infopro54 сообщил основатель «Вау! Музей» и Wow Park (Бангкок, Таиланд) Евгений Зейналов. В середине апреля он был одним из спикеров форума коммерческой недвижимости CESA, который прошел в Новосибирске.

Выступая онлайн, Зейналов провел дистанционную экскурсию по музею, который создал в 2023 году.

Короткие, для подготовленных, невозможные: названы самые популярные веломаршруты в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области ежегодно увеличивается количество велосипедистов и велотуристов. При этом велотуризм развивается без государственных программ, официальных маршрутов и бюджетных вливаний. Никакое профильное ведомство не утверждает перечень рекомендованных направлений, не устанавливает указатели и не обустраивает стоянки.

В регионе сложилась сеть маршрутов, охватывающая сотни направлений: от часовых прогулок по городским окраинам до многодневных автономных походов с ночевками. О том, куда едут новички, где ищут красивые виды любители походов выходного дня и какие расстояния проходят подготовленные райдеры, Infopro54 рассказал велосипедист с двадцатилетним стажем Константин Тынаев.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

