Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Новосибирское реготделение партии «Яблоко» обратилось к спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву. Представители партии заявили, что «меры поддержки, предусмотренные правительством области фермерам за изъятый скот, не решают задачи сохранения производственного потенциала и предотвращения разорения фермерских хозяйств как бизнеса».

— Установленная компенсация за изъятый скот 171–173 руб./кг живого веса покрывает не более 50-55% его рыночной стоимости (в среднем 320 руб./кг без учета НДС). Это означает, что даже после получения разовой выплаты изъятие каждой головы оборачивается для хозяйства прямым убытком, по нашим оценкам, не менее 65 000 рублей с одной головы КРС, — говорится в обращении.

Представители партии отмечают, что на фермерах остаются обязательства по оплате налогов и социальных взносов, и не исключают, что это приведет к массовому разорению КФХ. В обращении «Яблоко» предлагает депутатам «срочно рассмотреть и принять специальные меры для поддержки фермеров».

— Предусмотренные общие льготы для сельхозпроизводителей, например, пониженные ставки по Упрощенной системе налогообложения (УСН), не учитывают экстраординарную ситуацию пострадавших хозяйств, — подчеркивается в документе.

В частности, «Яблоко» предлагает депутатам снизить налоговую нагрузку на фермеров. Прежде всего, речь идет о крупных устойчивых хозяйствах. Как отметил зампредседателя новосибирского реготделения партии Петр Копылов, для них разница между полученной компенсацией и планируемыми доходами смертельна.

— Мы предлагаем на время восстановления поголовья снизить до нуля земельный налог, ставку по УСН, то есть, предоставить послабления по местным налогам. Также предлагаем рассмотреть возможность компенсации кредитов, которые фермерам придется брать на восстановление поголовья, — добавил собеседник редакции.

По его словам, аналогичное обращение реготделение планирует направить в правительство области.

Напомним, новосибирские фермеры еще в марте заявляли о том, что выплаты за изъятый скот не покроют их убытки.

— К нам приезжал исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Станкеев. Мы с ним ходили на эти встречи все, собрания. Мы добивались одного: чтобы поднять выплаты до реальной рыночной стоимости, а это хотя бы 300 рублей за килограмм живого веса, и хотя бы таким образом успокоить народ. Но добиться этого не удалось, — рассказывал Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации и молоко нельзя вывозить за пределы региона. При этом значительную часть сырого молока, произведенного фермерскими хозяйствами, раньше забирали перерабатывающие заводы Алтайского края.

В Минсельхозе области сообщали, что с федеральным ведомством обсуждался вопрос льготного кредитования и лизинга, который в том числе может использоваться для восстановления поголовья.

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года. Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота. В обеспечительных мерах аграриям было отказано.