В селах Новосибирской области из-за инфекции изъяли более пяти тысяч свиней

Стало известно, сколько свиней изъяли из личных подсобных хозяйств в Новосибирской области в связи с рисками распространения опасного инфекционного заболевания. В региональном управлении ветеринарии сообщили, что на начало октября количество изъятых животных составило 5117.

О том, что в Новосибирской области изымают свиней в целях недопущения распространения не названной инфекции, стало известно в августе текущего года. В одном из сел среди животных была зарегистрирована вспышка заболевания. Согласно действующим правилам, изъятию и забою в такой ситуации подлежат все свиньи в пределах определенной карантинной зоны, независимо от того есть у них признаки заболевания или нет. Владельцам животных выплачивается компенсация за счет средств регионального бюджета. Infopro54 рассказывал, что такие мероприятия проводились в Усть-Таркском районе. В ответ на запрос издания НГС, управление ветеринарии сообщило, что список населенных пунктов, в которых проходило изъятие животных, не подлежит огласке.

