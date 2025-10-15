В Новосибирской области на ферме в Крыловке выявили очаг бешенства

В Новосибирской области выявлен новый очаг бешенства. 14 октября в Карасукском муниципальном округе объявлен карантин. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
Ограничения ввели на ферме в поселке Крыловка. Вирус обнаружили в помещении, где содержат молодняк крупного рогатого скота.
Посторонним вход на ферму закрыт. В поселке временно запрещены все мероприятия с животными. Карантин действует до 12 декабря. Ветеринары проводят необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции.
Стоит отметить, что ранее случаи бешенства в регионе в основном выявлялись в личных подсобных хозяйствах граждан.
Стоит отметить, что в этом году в регионе зафиксировали больше случаев бешенства у диких и домашних животных, чем за последние 5 лет. С начала 2025 года зарегистрировано уже 31 случай. Это связано с ростом популяции диких зверей.
Ранее редакция сообщала о том, что в России нет единого стандарта для вакцин от бешенства.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru