В Новосибирской области на ферме в Крыловке выявили очаг бешенства

  • 15/10/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области на ферме в Крыловке выявили очаг бешенства
Вирус обнаружили в помещении, где содержат молодняк крупного рогатого скота

В Новосибирской области выявлен новый очаг бешенства. 14 октября в Карасукском муниципальном округе объявлен карантин. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Ограничения ввели на ферме в поселке Крыловка. Вирус обнаружили в помещении, где содержат молодняк крупного рогатого скота.

Посторонним вход на ферму закрыт. В поселке временно запрещены все мероприятия с животными. Карантин действует до 12 декабря. Ветеринары проводят необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Стоит отметить, что ранее случаи бешенства в регионе в основном выявлялись в личных подсобных хозяйствах граждан.

Стоит отметить, что в этом году в регионе зафиксировали больше случаев бешенства у диких и домашних животных, чем за последние 5 лет. С начала 2025 года зарегистрировано уже 31 случай. Это связано с ростом популяции диких зверей.

Ранее редакция сообщала о том, что в России нет единого стандарта для вакцин от бешенства.

Рубрики : Общество Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : карантин бешенство


