В Новосибирске подешевели некоторые модели подержанных автомобилей

В сентябре 2025 года цены на подержанные автомобили в Новосибирской области составляли 2,01 миллиона рублей, то есть на уровне августа. Однако эксперты авторынка отметили, что некоторые модели, такие как BMW и Ford, стали доступнее.

Особенно заметно снизились цены на BMW 5 серии — на 9,1%, до 3,83 миллиона рублей. В тройку самых подешевевших моделей также вошли рестайлинговый Ford Focus, который стал доступнее на 9%, подешевев до 1,03 миллиона рублей, и BMW X7, цена на который упала на 7,4%, до 8,86 миллиона рублей.

По данным Авто.ру, в сентябре заметно выросла активность покупателей. Это произошло на фоне анонсированного повышения ставки утилизационного сбора. Предполагалось, что он может затронуть и сегмент подержанных автомобилей. По сравнению с августом, просмотры объявлений увеличились почти на 18%. Однако многие продавцы по-прежнему завышают цену своих машин, а высокие кредитные ставки ограничивают число возможных сделок.

К сентябрю 2025 года в России средняя стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет снизилась на фоне избыточного предложения. Цена опустилась до уровня, который наблюдался в конце 2023 года.

— Средняя цена подержанных автомобилей китайских марок составила 2,08 миллиона рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов снижение средней цены в сентябре составило 1,5%, до 2,25 миллиона рублей. Средняя стоимость машины российских марок составила опустилась почти до 690 тысяч рублей, — отмечается в сообщении.

Напомним, 14 октября стало известно, что Минпромторг РФ рассматривает возможность сдвинуть сроки введения утилизационного сбора.

