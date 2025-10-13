В Новосибирской области выявлен 31 случай бешенства, это максимум за шесть лет

В Новосибирской области стали чаще регистрировать случаи заражения диких и домашних животных вирусом бешенства. По данным на сегодняшний день, регион достиг максимального показателя с 2020 года.

— В Западной Сибири существует природный очаг вируса бешенства. И поэтому в Новосибирской области регулярно выявляют инфицированных животных. В текущем году мы видим рост числа случаев, что обусловлено, в том числе увеличением количества диких животных. С января по октябрь 2025 году на территории Новосибирской области зарегистрирован 31 случай бешенства среди животных. В большинстве случаев это дикие животные, которые выходили к населенным пунктам. Последний случай зарегистрирован в селе Новотырышкино Колыванского района. В этом случаев носителем опасного вируса стала енотовидная собака. Она зашла на территорию личного подсобного хозяйства. С 9 октября в селе введен карантин, — сообщил Infopro54 судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Самой действенной мерой контроля природного очага бешенства считается вакцинация диких плотоядных животных. Ее выпускают в виде съедобной брикет-приманки, внутри которой капсула с вакциной. В августе и сентябре текущего года в Новосибирской области в местах обитания лис, корсаков, енотовидных собак и других хищников было разложено 80 тысяч доз вакцины. Ветеринары уверены, что это даст положительный эффект.

Добавим, что в 2024 году в регионе было зарегистрировано 17 случаев бешенства, в 2023 — 25 случаев, в 2022 — 5 случаев, в 2021 — 6 случаев, в 2020 — 16 случаев.

