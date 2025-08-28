Первый Летний архитектурный фестиваль проходит в Новосибирске

Организатором фестиваля выступает Центр культуры и отдыха «Победа» при поддержке арт-объединения CoolConnections. Форум «Дни архитектуры» также является партнером данного мероприятия в Новосибирске.

Представленная кинопрограмма состоит из семи увлекательных историй, посвященных как огромным мегаполисам, так и тихим провинциям. Зрители увидят архитектурные шедевры и познакомятся с людьми, чьи инновационные идеи в области проектирования, строительства и дизайна радикально изменили облик городов.

От трагических моментов личной жизни и забытого величия Эйлин Грей до скромного гения Ренцо Пиано, от органичного слияния города и искусства в Осло до критического взгляда на идеалы Копенгагена – эти киноленты рассказывают об архитектуре через призму человеческих судеб. В программе нашлось место и для утопических проектов Ле Корбюзье и для лирических отголосков дома на Майорке, где камень и свет сливаются в единое пространство. Все представленные фильмы были отмечены на престижных международных кинофестивалях, включая Венецию, Роттердам, Лиссабон, Палм-Спрингс, Берген, Стамбул, Копенгаген, Люцерн и Хёугесунн.

«Дни архитектуры» служат важной платформой для взаимодействия новых поколений управленцев, архитекторов, дизайнеров и представителей креативных профессий, которые будут формировать будущее Новосибирска в ближайшие десятилетия.

Фильмы фестиваля – это глубокие размышления о взаимосвязи человека и места, о том, как архитектура помогает преодолеть течение времени и взглянуть на окружающее пространство под новым углом. Это также возможность совершить заочное путешествие по различным странам и эпохам, где визой служит билет на киносеанс.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание показов будет дополнено выступлениями экспертов и открытыми дискуссиями.

18+