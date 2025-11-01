Рекламодателям

На месте инфекционной больницы в Новосибирске планируют построить жильё

  • 01/11/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
городская инфекционная больница
Здесь предлагается реализовать масштабный инвестиционный проект с квартирами для детей-сирот

На месте городской инфекционной больницы в Новосибирске могут появиться многоквартирные дома. Мэрия выступила с инициативой скорректировать генеральный план города для реализации масштабного инвестиционного проекта на этой территории.

Согласно постановлению, размещенному на сайте мэрии, заинтересованное лицо, имя которого в документе не указывается, предложило построить на этой территории МИП, связанный со строительством жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Осуществить разработку и утверждение задания по подготовке изменений в Генеральный план города Новосибирска <…> применительно к территории в границах улиц Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова в Октябрьском и Дзержинском районах города Новосибирска и территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 54:35:101295:1085, — говорится в документе.

Окончательное решение о внесении изменений в Генплан города должны принять депутаты новосибирского горсовета. Сколько квартир при этом получат дети-сироты не уточняется.

Напомним, в рамках масштабного инвестиционного проекта застройщики получают землю под строительство новых домов без торгов, а взамен вкладывают определенную сумму в завершение долгостроя, а также предоставляют определенное количество квадратных метров гражданам, отнесенным к категории обманутых дольщиков.

В 2023 году в Новосибирской области были внесены поправки в законы, которые регулируют реализацию МИПов на территории региона. Именно тогда в этот механизм было включено предоставление жилья не только обманутым дольщикам, но и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как правило передаётся от 2,5% до 6% общей площади жилья.

В начале этого года больница переехала на новое место — в поселок Садовый. Строительство больницы осуществлялось по концессии. В начале октября Государственная экспертиза допустила снос восьми старых корпусов инфекционной больницы, расположенных в центре Новосибирска на улице Семьи Шамшиных. Спецэкспертиза была необходима, так как один из больничных корпусов («Больница заразная (инфекционная). Корпус 1») является памятником архитектуры регионального значения. Это здание должно быть сохранено.

Стоит отметить, что площадку на Семьи-Шамшиных, где сейчас находится опустевшая больница, эксперты рынка недвижимости считают одним из самых «вкусных» активов и прогнозирует, что борьба среди застройщиков за него будет ожесточенной, а значит и стоимость квадратного метра — высокой. Для детей сирот в Новосибирске квартиры приобретаются с внутренней отделкой, площадью не меньше 30 квадратных метров, сообщал мэр Максим Кудрявцев летом 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ужесточают требования к масштабным инвестпроектам.

Фотографии редакции  Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

