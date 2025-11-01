Рекламодателям

Российский рынок автозапчастей становится самодостаточным

  • 01/11/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Рынок автозапчастей России переживает масштабную перезагрузку
Отечественные производители стабильно удерживают второе место по объёмам поставок

Российский рынок автозапчастей трансформируется: за 2024–2025 годы доля европейских и американских брендов снизилась на 10–15%, а поставки из Китая, Южной Кореи и Ближнего Востока выросли более чем на 10%. Компании, такие как Bosch, Continental, NGK, Denso и другие, ушли с рынка, но их продукция поступает через параллельный импорт. Рост логистических издержек и курсовая волатильность способствуют увеличению влияния азиатских поставщиков.

Эксперт Rossko Антон Шашков отмечает, что рынок перезагружается, и новые игроки, включая азиатские и российские бренды, предлагают качество и надёжность, сравнимые с прежними лидерами.

Доля азиатских брендов на российском рынке в 2024-2025 годах выросла на 10% благодаря увеличению автопарка китайских и корейских машин, а также замещению европейских брендов в универсальных категориях. Российские производители также укрепляются: компания Rossko строит завод тормозных дисков и суппортов в Нижней Салде, а бывшие мощности Bosch перезапущены под брендом Meteor (Cordiant).

— Локализация сегодня — не тренд, а условие устойчивости. Отрасль быстро выстраивает собственные цепочки поставок, а отечественные предприятия выходят на уровень качества, сопоставимый с международными стандартами, — отмечает Шашков.

Изменения в структуре поставок по регионам происходят неравномерно. На Дальнем Востоке и в Сибири азиатские бренды традиционно занимают ведущие позиции, тогда как в Центральной и Северо-Западной России всё ещё заметна доля европейских марок, ввезённых через параллельный импорт.

Однако в целом по стране азиатские бренды уже лидируют, а российские производители стабильно удерживают второе место по объёмам поставок.

Эксперты компании отмечают: европейские бренды больше не считаются безусловно лучшими. Рынок предлагает много качественных аналогов из России и Азии.

— Сегодня качество больше не определяется географией. Россия и Азия научились делать детали, которые по характеристикам и ресурсу не уступают прежним лидерам. Клиент голосует не за бренд, а за надёжность и доступность, — подчёркивает Антон Шашков.

Эксперты уверены: в ближайшие два года рынок изменится. Он выстроится вокруг новых логистических маршрутов из Азии и растущего российского производства. Европейские и американские бренды по-прежнему будут представлены в премиум-сегменте и при продаже редких комплектующих. Это станет возможным благодаря параллельному импорту.

— Российский рынок автозапчастей становится самодостаточным. Новая структура поставок уже сформирована, и она отражает глобальный сдвиг — от зависимости к устойчивости и собственному производству, — резюмирует Тимур Турсунов, руководитель отдела аналитики Rossko.

Напомним, в конце сентября вступили в силу новые справочники стоимости запчастей для расчета компенсаций по ОСАГО. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Стоимость запчастей почти не изменилась — рост составил всего 0,2%. Однако цены на детали для разных марок автомобилей могут значительно отличаться.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей.

Источник фото: Freepik, автор — standret

