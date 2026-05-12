История эвакуации музейных ценностей: Новосибирск спас культурное наследие страны во время войны

Автор: Артем Рязанов

Театр оперы и балета стал временным домом для сокровищ 19 ведущих музеев СССР

В 1941 году Новосибирский театр оперы и балета принял коллекции 19 ведущих музеев страны, включая Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитаж.

Подготовка экспозиций к эвакуации началась ещё в 1930-х годах. Профессор М. В. Фармаковский разработал подробную инструкцию по перевозке экспонатов, а Эрмитаж заранее подготовил специальные цинковые ящики и упаковочные материалы.

Как отмечает издание Горсайт, масштаб операции поражает: в Новосибирск было доставлено более 16 тысяч экспонатов в 838 специальных ящиках. Среди них — рукописи классиков литературы, произведения искусства и уникальные исторические предметы.

Особые условия хранения

  • Экспонаты разместили в фойе, репетиционном зале и даже в буфете театра.
  • Для контроля влажности использовали ведра с водой и мокрые тряпки.
  • Ценные ковры проветривали на балконах театра.
  • Организовали круглосуточную охрану.

Интересные детали

  • Некоторые наряды императриц использовались как упаковочный материал.
  • Картину «Явление Христа народу» перевозили на открытых платформах.
  • Дети сотрудников-реставраторов пытались попробовать мёд с реставрируемой картины.

Миссия завершилась в 1945 году. При проверке выяснилось, что все экспонаты сохранились в отличном состоянии. Сотрудники столичных музеев выразили глубокую благодарность новосибирцам за спасение национального достояния.

Эта страница истории стала ярким примером того, как в годы войны простые люди объединились ради сохранения культурного наследия страны.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских торговых центрах предлагают разместить музей науки.

Архивное фото предоставлено пресс-службой Новосибирского театра оперы и балета, автор неизвестен

В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

В апреле Социальный фонд Российской Федерации начнёт осуществлять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

— Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику, — уточняется в сообщении.

Владимир Путин поздравил Новосибирский театр оперы и балета с юбилеем

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета представил премьеру оперы «Иван Сусанин» в день своего 80-летнего юбилея.  Постановка объединила на сцене солистов ведущих оперных театров РФ: НОВАТа, Мариинского, Пермского и Московского театра «Новая Опера».

С юбилеем театр поздравил президент России Владимир Путин:

Первые труппы Новосибирского театра оперы и балета формировались в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Новосибирский театр оперы и балета сыграл огромную роль в деле сохранения не только краевой, но и всесоюзной культуры. Столица Сибири стала центром эвакуации главных творческих коллективов РСФСР. Солисты и ведущие Ленинградской филармонии, Александринского театра, джаз-оркестра Леонида Утесова, актеры Театра кукол Сергея Образцова не только выстраивали здесь свой быт, но и выступали на сцене. Параллельно формировались и собственные труппы.

К середине 1941 года здание театра оперы и балета было готово к началу эксплуатации почти на 90%. С началом боевых действий строительные работы были приостановлены, а само здание стало местом хранилища самых значимых произведений искусства РСФСР. Но в 1942 году пришло распоряжение правительства страны о достройке театра.

В годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры

Как бы прагматично это не звучало, но Великая Отечественная война сыграла важную роль в развитии культуры Новосибирска и в жизни культурного символа столицы Сибири — Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). В самые страшные и самые кровопролитные для нашей страны годы был заложен мощнейший фундамент, благодаря которому современный Новосибирск претендует на звание третьей культурной столицы России.

— Уже в 1940 году уникальное архитектурное сооружение было почти завершено, но все еще продолжались отделочные работы внутри здания и на сценическом комплексе. Было закончено живописное оформление большого зала и зрительских фойе, в зале были установлены кресла, копии античных статуй заняли свои постаменты в галерее Большого зала.  Открытие театра было запланировано на август 1941 года. Но эти планы не осуществились — зданию была отведена совсем другая, невероятно значимая роль, — рассказала Infopro54 пресс-секретарь Новосибирского театра оперы и балета Марина Иванова.

Новосибирца Бориса Богаткова оживили при помощи искусственного интеллекта

Автор: Артем Рязанов

В рамках проекта «Столица Сибири – родина Героев» состоялся первый выпуск ролика, посвящённого Борису Богаткову — поэту и солдату, чья жизнь стала неотъемлемой частью истории Новосибирска.

В своём рассказе Борис Богатков поделился воспоминаниями о жизни до войны, о подвигах на фронте, а также о том, как его имя стало частью топонимики Новосибирска.

Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан

Автор: Артем Рязанов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к главам регионов призвал их организовать встречи со всеми ветеранами Великой Отечественной войны. Информация об этом была опубликован в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Кроме того, он предложил установить памятные таблички на домах, где живут ветераны, и рассмотреть возможность присвоения им званий почётных граждан.

