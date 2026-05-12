История эвакуации музейных ценностей: Новосибирск спас культурное наследие страны во время войны

В 1941 году Новосибирский театр оперы и балета принял коллекции 19 ведущих музеев страны, включая Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитаж.

Подготовка экспозиций к эвакуации началась ещё в 1930-х годах. Профессор М. В. Фармаковский разработал подробную инструкцию по перевозке экспонатов, а Эрмитаж заранее подготовил специальные цинковые ящики и упаковочные материалы.

Как отмечает издание Горсайт, масштаб операции поражает: в Новосибирск было доставлено более 16 тысяч экспонатов в 838 специальных ящиках. Среди них — рукописи классиков литературы, произведения искусства и уникальные исторические предметы.

Особые условия хранения

Экспонаты разместили в фойе, репетиционном зале и даже в буфете театра.

Для контроля влажности использовали ведра с водой и мокрые тряпки.

Ценные ковры проветривали на балконах театра.

Организовали круглосуточную охрану.

Интересные детали

Некоторые наряды императриц использовались как упаковочный материал.

Картину «Явление Христа народу» перевозили на открытых платформах.

Дети сотрудников-реставраторов пытались попробовать мёд с реставрируемой картины.

Миссия завершилась в 1945 году. При проверке выяснилось, что все экспонаты сохранились в отличном состоянии. Сотрудники столичных музеев выразили глубокую благодарность новосибирцам за спасение национального достояния.

Эта страница истории стала ярким примером того, как в годы войны простые люди объединились ради сохранения культурного наследия страны.

