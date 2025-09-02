Только 4% новосибирских селлеров мечтали о бизнесе с детства

Яндекс Маркет провел опрос среди продавцов новосибирских маркетплейсов и выяснил, кем они мечтали стать в детстве. Оказалось, что лишь 4% опрошенных с ранних лет планировали заниматься бизнесом. Большинство же грезили о карьере актера (21%), музыканта (14%) или спортсмена (12%).

Среди тех, кто еще в школе задумывался о предпринимательстве, многие хотели торговать продуктами (35%), одеждой (30%) или автотоварами (12%). Их вдохновляли семейный бизнес и интерес к коммерции.

По сообщению BFM Новосибисрк, предпринимательский склад ума проявляется рано: более 40% опрошенных начали подрабатывать еще в школьные годы. Сегодня 36% продолжает учиться, осваивая создание карточек товаров (27%) и логистику (18%).

Ключевые качества для успеха в бизнесе: умение общаться с людьми (26%), настойчивость (25%) и вера в себя (22%). Почти треть предпринимателей хочет передать дело своим детям, воспитывая в них те же ценности.

