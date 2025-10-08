В Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание в ночное время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура будет на 6…8 градусов ниже нормы, и минимальные значения ночью в регионе составят -4…-9 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие дни в Новосибирской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В некоторых местах возможен гололед.

Аналогичная погода ожидается и в других сибирских регионах. В Хакасии и Красноярском крае ночью температура опустится до минус 9-15 градусов. В Кузбассе — до — 6…-11 градусов. В Иркутской области прогнозируют похолодание до -19…-13 градусов, а в Алтайском крае — до -6…-8 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установился временный снежный покров.