В Новосибирске установился временный снежный покров

В ночь с 4 на 5 октября 2025 года в Новосибирске прошел снег, что привело к образованию временного снежного покрова. По данным на утро 5 октября, высота снежного покрова составила примерно 3 см. На улицах города замечена снегоуборочная техника.

Согласно прогнозу погоды, на ближайшие дни в Новосибирске ожидается облачная погода с сохранением вероятности осадков. На 5 октября прогнозируется температура воздуха около -1°C днем и ночью, преимущественно облачная погода с вероятностью осадков 71%. В последующие дни температура будет колебаться в пределах от +3°C до -3°C, с периодическими снегопадами и слабым ветром. Всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендовано «переобуть» машины в зимнюю резину.

Установившийся снежный покров в Новосибирске в начале октября является временным явлением, характерным для осеннего периода в Западной Сибири.

