«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

— Шерегеш становится дороже с каждым годом. Этой зимой мы ездили компанией на нескольких машинах, и каждый потратил около 30 тысяч рублей за три дня. Расклад трат такой: коттедж на 8–10 человек стоит примерно 12–15 тыс. рублей в сутки, то есть на одного человека за три дня — порядка 6 тысяч рублей. Ски-пасс на три дня — 8350 рублей. Стоянка на горе — 1500 рублей в сутки; если едут трое, то по 500 рублей. Перекус на горе – чай, салат, бутерброды – от 1 тысячи рублей в день, итого 3 тысячи рублей. Еда в домике (завтрак, ужин, вино) — от 1 тысячи рублей в день, то есть 3 тысячи рублей в итоге. Бензин на 1200 км — около 9 тысяч рублей на троих, то есть по 3 тысячи рублей на человека, плюс еда в дороге — около 1 тысячи рублей. С инфраструктурой и сервисом все в порядке, снег в Шерегеше все так же хорош, но и рост цен — это тоже реальность. Ехать в Шерегеш стоит, если есть деньги, — рассказывает Константин.

Новосибирские студенты Андрей и Нина катаются на сноубордах. В январе они съездили в Шерегеш на два дня. С учетом того, что один сноуборд брали на прокат, поездка обошлась в 65 тысяч рублей на двоих.

— Мы брали единый ски-пасс, на два дня на одного человека это 7650 рублей. Снимали номер в трехзвездочной гостинице в поселке, сутки — 14 400 рублей. Еда на горе и рядом с горой стоит дороже, чем в средних новосибирских столовых и кафе. На бензин ушло чуть меньше 10 тысяч рублей. Прокат сноуборда — 1000 рублей за четыре часа. В итоге на каждого у нас вышло около 33 тысяч за два дня. Это не для среднего кармана. Если честно, то такие траты нам не по силам. Мы оба работаем, но пока учимся, заработок не большой. Родители помогли, дали часть суммы, — говорит Андрей.

Напомним, в текущем сезоне в Шерегеше было запланировано открытие трех новых отелей. Это часть программы развития Шерегеша, которая рассчитана до 2035 года. На горнолыжном курорте планируется строительство гостиничных комплексов, трасс и подъемников.

