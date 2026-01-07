Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Спорт Стиль жизни Туризм

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Любители горных лыж и сноуборда говорят, что бюджетных склонов практически нигде не осталось

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

— Шерегеш становится дороже с каждым годом. Этой зимой мы ездили компанией на нескольких машинах, и каждый потратил около 30 тысяч рублей за три дня. Расклад трат такой: коттедж на 8–10 человек стоит примерно 12–15 тыс. рублей в сутки, то есть на одного человека за три дня — порядка 6 тысяч рублей. Ски-пасс на три дня — 8350 рублей. Стоянка на горе — 1500 рублей в сутки; если едут трое, то по 500 рублей. Перекус на горе – чай, салат, бутерброды – от 1 тысячи рублей в день, итого 3 тысячи рублей. Еда в домике (завтрак, ужин, вино) — от 1 тысячи рублей в день, то есть 3 тысячи рублей в итоге. Бензин на 1200 км — около 9 тысяч рублей на троих, то есть по 3 тысячи рублей на человека, плюс еда в дороге — около 1 тысячи рублей. С инфраструктурой и сервисом все в порядке, снег в Шерегеше все так же хорош, но и рост цен — это тоже реальность. Ехать в Шерегеш стоит, если есть деньги, — рассказывает Константин.

Новосибирские студенты Андрей и Нина катаются на сноубордах. В январе они съездили в Шерегеш на два дня. С учетом того, что один сноуборд брали на прокат, поездка обошлась в 65 тысяч рублей на двоих.

— Мы брали единый ски-пасс, на два дня на одного человека это 7650 рублей. Снимали номер в трехзвездочной гостинице в поселке, сутки — 14 400 рублей. Еда на горе и рядом с горой стоит дороже, чем в средних новосибирских столовых и кафе. На бензин ушло чуть меньше 10 тысяч рублей. Прокат сноуборда — 1000 рублей за четыре часа. В итоге на каждого у нас вышло около 33 тысяч за два дня. Это не для среднего кармана. Если честно, то такие траты нам не по силам. Мы оба работаем, но пока учимся, заработок не большой. Родители помогли, дали часть суммы, — говорит Андрей.

Напомним, в текущем сезоне в Шерегеше было запланировано открытие трех новых отелей. Это часть программы развития Шерегеша, которая рассчитана до 2035 года. На горнолыжном курорте планируется строительство гостиничных комплексов, трасс и подъемников.

Ранее редакция публиковала рейтинг доступности российских горнолыжных курортов для жителей Новосибирской области.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество Спорт Стиль жизни Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены в Шерегеше в 2026 году сноуборд горнолыжный курорт Шерегеш

6 835
0
5
Предыдущая статья
Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году
Следующая статья
В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Полтора предновогодних месяца в наших театрах — традиционный контекст для сценических сказок. Традиция эта заложена и даже сакрализирована «Щелкунчиком» Чайковского. А НОВАТ, соответственно, её главный носитель. В Новосибирске говорим «Щелкунчик» (6+)— подразумеваем НОВАТ.

И в этом сезоне хореографическая сказка о разумной дробилке для орехов — тоже абсолютная доминанта НОВАТовского декабря и января. Версия Юрия Григоровича, разнообразие составов и множество показов.

Читать полностью

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Ледовая переправа «Ордынское – Нижнекаменка» открыта! Теперь путь через водохранилище стал безопаснее и короче.

Раньше приходилось делать многокилометровый объезд, но теперь есть официально оборудованный маршрут. Лёд толщиной 35–45 см выдерживает машины до 5 тонн. На переправе две полосы движения, и она работает с 08:30 до 18:30.

Читать полностью

В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области запустили виртуального помощника в мессенджере MAX. Теперь жители могут получать консультации по социальной поддержке и субсидиям через «Социального навигатора НСО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и связи региона.

— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Читать полностью

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Агентство стратегических инициатив включило 15 регионов России в пилотный проект по развитию образовательного туризма. В этот список попала и Новосибирская область. В регионах будет внедряться Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма.

— Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли — от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации, — пояснили в АСИ.

Читать полностью

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году сотрудники, работающие по окладной системе при пятидневной рабочей неделе, смогут существенно варьировать продолжительность отдыха и размер отпускных в зависимости от выбранного месяца. Самый длинный отпуск новосибирцы, как и другие россияне, смогут оформить в январе и мае, а самые крупные выплаты — получить в июле.

Наиболее выгодным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения размера отпускных в 2026 году станет июль — в нем 23 рабочих дня. При расчете среднего заработка это позволяет получить максимальную выплату.

Читать полностью

Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Наименования более 20 населенных пунктов и природных объектов имеют «зимние» корни. О этом сообщили специалисты Росреестра, проанализировав информационную базу региона.

— С символом праздника связаны «елочные» названия мест: реки Еловая, Еловка, Еловочка и Еловый Падун, остров Еловый, озеро Елочкино, рямы Еловские, урочище Еловый Остров, а в Черепановском районе — поселок Еловкино, — отметили в ведомстве.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Культура Общество

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Общество

Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области появился социальный навигатор в мессенджере MAX

Общество Спорт Стиль жизни Туризм

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Бизнес Туризм

Проекты образовательного туризма появятся в Новосибирской области в 2026 году

Бизнес Общество

Самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае

Культура Общество

Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Общество

Движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили

Бизнес Общество

Ритейлеры Новосибирска недосчитались покупателей в четвертом квартале

Актуальный разговор Бизнес Общество

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Культура Общество

Рождественскую литургию из Вознесенского собора Новосибирска покажут онлайн

Власть Недвижимость Общество

Застройщикам Новосибирска вновь разрешили не платить штрафы за срыв сдачи домов

Власть Право&Порядок

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Общество

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

Общество

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Культура Общество

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Общество

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности