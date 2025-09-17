Новосибирским учителям требуется помощь при защите чести и достоинства

Минпросвещения России собирает отзывы регионов о новом Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе НГПУ. Приказ о его создании был подписан 10 сентября.
Задачами совета являются рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, разработка рекомендаций по защите, а также регулирование разногласий между педагогами и другими субъектами образования.
— К педагогическому профессионализму учителей сегодня предъявляются высочайшие требования. Учителя должны обучать, воспитывать, социализировать, наконец, они должны заниматься развитием школьников. Кроме того, именно у учителей широчайший и ежедневный круг социальных контактов, и это не может не создавать дополнительную нагрузку. Образование включает сложнейшие процессы, которые не всегда проходят гладко и ровно, и поэтому создание такого совета не случайно, — считает заведующая кафедрой физико-математического, информационного и технологического образования, председатель Совета по психолого-педагогическому образованию НГПУ Елена Андриенко.
По ее словам, в обществе активно обсуждается проблематика взаимоотношений учителей с родителями, учениками, представителями администрации.
— Ситуации могут быть какие угодно, чаще всего проблемы решаются на местах. Однако бывают случаи, когда необходима дополнительная помощь и поддержка. Поэтому полагаю и хотелось бы верить, что новый совет сможет решать поставленные перед ним задачи достаточно эффективно. Педагогическим работникам, как, впрочем, и представителям любой профессиональной группы, требуется помощь при защите чести и достоинства, особенно если речь идёт о нарушении этики, что весьма важно именно в образовательном процессе, — подчеркнула Андриенко.
Стоит отметить, что создание совета действительно актуально. Учителя жалуются в соцсетях на агрессивное и оскорбительное поведение не только родителей, но и детей. Так, в 2024 году дядя школьницы получил срок за избиение завуча школы под Новосибирском. Инцидент произошел в Чулымской средней школе. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча. В 2023 году в Новосибирске дети иностранных граждан, приехавших в регион, закидали учительную камнями.
С другой стороны, есть случаи буллинга детей со стороны педагогов.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
