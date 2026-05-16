В Новосибирской области удовлетворено 80% исков о защите прав на товарные знаки

Арбитражный суд Новосибирской области в 2025 году рассмотрел 883 дела о защите прав интеллектуальной собственности. Требования правообладателей были полностью или частично удовлетворены в 298 случаях — это 33,8% от общего числа рассмотренных дел. Такие данные Infopro54 предоставили в суде.

Основной массив споров традиционно приходится на защиту товарных знаков. За год по этой категории поступило 373 заявления, рассмотрено 347 дел, из которых удовлетворено 278 требований. Таким образом, доля успешных для истцов исходов в спорах о товарных знаках составила 80,1%.

Значительно скромнее статистика по авторским правам. Из 136 поступивших заявлений рассмотрено 111 дел, а требования удовлетворены лишь в девяти случаях — это 8,1%. Схожая картина и с патентными правами: два поступивших заявления, оба рассмотрены, одно требование удовлетворено.

Отдельного внимания заслуживает категория споров о фирменных наименованиях. При 18 поступивших заявлениях рассмотрено 19 дел, удовлетворено 10 требований — показатель успешности истцов здесь составил 52,6%.

Что касается исков, связанных с иностранными правообладателями, то в 2025 году суд рассмотрел 92 дела, где фигурировали зарубежные бренды.

В целом статистика показывает, что защита интеллектуальной собственности в арбитражном процессе — работающий механизм, хотя эффективность его сильно разнится от категории к категории. Наибольшие шансы на успех имеют владельцы товарных знаков и фирменных наименований, тогда как обладателям авторских и патентных прав добиться удовлетворения требований заметно сложнее.

