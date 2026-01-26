Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области подчеркнул, что на сегодняшний день около половины жителей Карасука являются пользователями банковских продуктов. Несмотря на прогресс в развитии цифровых платформ, наблюдается стабильный интерес к посещению физических отделений. Приоритетная задача – создать максимально комфортные условия и обеспечить доступность банковских услуг.

По словам эксперта, в текущем году будет продолжено активное развитие региональной инфраструктуры.