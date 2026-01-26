Поиск здесь...
Обновленное отделение ВТБ открылось в Карасуке

Дата:

Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения

В Карасуке возобновил работу модернизированный филиал ВТБ. Обслуживающий физлица офис распахнул свои двери по хорошо знакомому адресу, в обновленном и расширенном отделении. Банк не только переехал, но и провел масштабную реконструкцию, увеличив площадь отделения.

Здесь созданы удобные зоны ожидания с мягкой мебелью. Учитывая, что значительная часть финансовых операций теперь осуществляется дистанционно, клиентам доступен бесплатный Wi-Fi для самостоятельного использования сервисов онлайн-банка и подписания документов в электронном виде.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области подчеркнул, что на сегодняшний день около половины жителей Карасука являются пользователями банковских продуктов. Несмотря на прогресс в развитии цифровых платформ, наблюдается стабильный интерес к посещению физических отделений. Приоритетная задача – создать максимально комфортные условия и обеспечить доступность банковских услуг.

По словам эксперта, в текущем году будет продолжено активное развитие региональной инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

В Новосибирской области в 2025 году выросло число рождённых первенцев
Ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Банк России подготовил проект указания, который предоставит банкам право не отслеживать целевое использование кредитов на сумму до одного миллиона рублей. Документ размещен на официальном сайте регулятора. Предполагается, что указание вступит в силу 1 ноября 2026 года.

В пояснительной записке ЦБ РФ отметил, что проверка целевого расходования незначительных по размеру кредитов является трудоемкой и экономически нецелесообразной процедурой. По мнению регулятора, такие ссуды не несут повышенного кредитного риска. Новая норма призвана снизить операционную нагрузку как на банки, так и на надзорные подразделения.

Читать полностью

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

В связи с приближающимся Днем студента в России, специалисты ВТБ изучили структуру расходов держателей молодежных карт. Анализ потребительской активности показал, что наиболее востребованными направлениями трат у молодых людей оказались магазины продуктов, заведения общепита (кафе и рестораны), а также онлайн-платформы для покупок.

Помимо этого, в перечень часто используемых категорий вошли товары для обустройства дома, оплата проезда в общественном транспорте, покупка одежды и обуви, приобретение электроники, лекарств в аптеках, пользование услугами такси и заправки автомобилей. Средняя сумма одной операции в этих категориях составила 1700 рублей. Самые крупные траты пришлись на электронику (около 5800 рублей в среднем), покупки на маркетплейсах (2700 рублей) и в магазинах, торгующих одеждой и обувью (2600 рублей).

Читать полностью

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

По уточненным данным ВТБ, российский рынок сбережений к концу 2025 года достиг отметки более 66,5 триллионов рублей, увеличившись на 16%, что эквивалентно приросту в 9 триллионов рублей. Суммарный объем рублевых пассивов возрос на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. В то же время портфель валютных сбережений продемонстрировал снижение на 12%.

В последний месяц минувшего года на рынке рублевых сбережений наблюдался значительный подъем, обусловленный все еще привлекательными ставками по сберегательным продуктам. Рост составил 7%, или 4,3 триллиона рублей.

Читать полностью

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Согласно результатам 2025 года, представленным HeadHunter, ВТБ второй год подряд подтверждает свой статус одного из наиболее привлекательных работодателей в России, расположившись на втором месте в соответствующем рейтинге. Первое место занимает Альфа-Банк.

Всего в исследовании приняли участие около 1800 компаний из разных регионов страны, представляющих 41 сферу бизнеса. В ходе финального этапа голосования было зафиксировано 692 тысячи голосов соискателей со всей России.

Читать полностью

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос коэффициент по ОСАГО (И расширился коридор для базового тарифа. - Ред.), но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Читать полностью

Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

ВТБ совместно с сервисом OneTwoTrip проанализировали предпочтения россиян в выборе направлений и размеры трат во время новогодних праздников.

По сравнению с прошлым годом, число заказов на гостиницы увеличилось на 12%. Несмотря на то, что большинство россиян (67%) выбрали отдых в пределах страны, количество путешествий за рубеж выросло. Доля бронирований в иностранных отелях увеличилась на 32%, достигнув 33% от общего числа.

Читать полностью
Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

