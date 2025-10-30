Мэрия Новосибирска предпринимает вторую попытку построить дорогу до Плющихи

Мэр Максим Кудрявцев подписал постановление о проведении инженерных изысканий для подготовки документации и строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву (1 этап от Гусинобродского шоссе до ул. В. Высоцкого протяженностью 0,65 км). Документы должны быть готовы до середины декабря 2025 года. Курировать работу будет МКУ «Управление дорожного строительства».

Напомним, реализация автодороги по улицы Доватора к Плющихинскому жилмассиву изначально планировалась двумя этапами.

— I этап — от пересечения с Гусинобродским шоссе до пересечения с ул. Высоцкого, II этап — от пересечения с ул. Высоцкого до пересечения с ул. Татьяны Снежиной, — сообщали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В марте 2024 года был задержан экс-руководитель транспортного департамента мэрии Константин Васильев. На экс-чиновника поступила жалоба от местного жителя на бездействие в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский». После проверки по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина на него возбудили уголовное дело.

— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — поясняли в областной прокуратуре.

В мае 2024 года мэрия Новосибирска обратилась с иском к муниципальному предприятию «Метро МиР» о расторжении соглашения на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву.

В июне 2024 мэр подписал постановление об установлении публичного сервитута для устройства примыкания проектируемой автодороги общего пользования по улице Доватора к жилмассиву «Плющихинский» к автомобильной дороге по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе города. Резервируется участок площадью 569 кв метров от Есенина до Волочаевской. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.

На этой неделе в обновленном проекте планировки территории Новосибирска утвердили строительство двух станций Дзержинской линии Новосибирского метро и трамвайных путей до Гусинобродского кладбища. Транспортный узел планируют построить на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора.

Кстати, местные депутаты еще несколько лет назад называли более перспективным строительство выезда с микрорайона Плющихинский в сторону улицы Лобова.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик добился банкротства муниципального предприятия.