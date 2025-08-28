В новосибирском метро появились наклейки с номерами помощи для маломобильных

На станциях новосибирского метрополитена появились информационные наклейки с номером телефона для вызова помощи маломобильным гражданам. Это оперативная реакция транспортного предприятия на резонансный инцидент.

В июле в новосибирском метро мужчина с сильной болью в ногах на костылях не смог заказать такси и воспользовался подземкой. Ему помогали местные жители, а не сотрудники метро.​​​​​​

После публикации истории в СМИ мэрия Новосибирска и метрополитен провели проверку.

Напомним, в городе для пассажиров с ограниченной мобильностью действует система сопровождения. По сообщению Om1 Новосибирск, для получения помощи, нужно заранее позвонить по телефону 222–49–80. Новые наклейки у входов в метро информируют всех нуждающихся об этой возможности.

В метро круглосуточно дежурят 120 обученных специалистов, готовых сопровождать пассажиров. Чтобы не терять время, заявки лучше подавать заранее.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 млрд. Еще три миллиарда нужно на создание метродепо.