В новосибирском метро появились наклейки с номерами помощи для маломобильных

На станциях новосибирского метрополитена появились информационные наклейки с номером телефона для вызова помощи маломобильным гражданам. Это оперативная реакция транспортного предприятия на резонансный инцидент.
В июле в новосибирском метро мужчина с сильной болью в ногах на костылях не смог заказать такси и воспользовался подземкой. Ему помогали местные жители, а не сотрудники метро.
После публикации истории в СМИ мэрия Новосибирска и метрополитен провели проверку.
Напомним, в городе для пассажиров с ограниченной мобильностью действует система сопровождения. По сообщению Om1 Новосибирск, для получения помощи, нужно заранее позвонить по телефону 222–49–80. Новые наклейки у входов в метро информируют всех нуждающихся об этой возможности.
В метро круглосуточно дежурят 120 обученных специалистов, готовых сопровождать пассажиров. Чтобы не терять время, заявки лучше подавать заранее.
