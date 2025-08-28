Импортозамещение в IT: губернатор Травников обозначил приоритеты на «Технопроме-2025»

На площадке XII Международного форума «Технопром-2025» состоялось пленарное заседание, посвященное вопросам цифровизации и импортозамещения в сфере информационных технологий. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с докладом, акцентировав внимание на важности перехода на отечественное программное обеспечение не только как на инструмент технической модернизации или ответную меру на санкционное давление, но и как на стратегически важную задачу для обеспечения национальной безопасности, суверенитета и стабильности экономики всей страны и, в частности, Новосибирского региона.

Травников подчеркнул, что в 2022 году Новосибирская область активно работала над замещением импортных решений в области как аппаратного, так и программного обеспечения, направляя дополнительные бюджетные средства на приобретение и внедрение отечественных разработок. Губернатор отметил, что, несмотря на проделанную работу, полное импортозамещение не было достигнуто, а бюджетные возможности на данный момент ограничены. В связи с этим, особо ценным является получение экспертной оценки и рекомендаций для определения приоритетов в обеспечении технологической независимости.

Глава региона также обратил внимание на запрос со стороны государственных заказчиков к разработчикам в части технической поддержки и сопровождения внедряемых решений, особенно в консервативных структурах. Он поддержал инициативу Ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения о необходимости активизации усилий по внедрению отечественного ПО в среднем и малом бизнесе.

Травников также отметил, что в рамках региональной программы «Производительность труда» были введены дополнительные меры поддержки, направленные на цифровую трансформацию предприятий и повышение эффективности управления за счет внедрения цифровых решений. Региональный центр компетенций оказывает консультационные услуги, включая мониторинг, оценку и донастройку таких систем, как 1С и Битрикс, и готов расширять спектр предоставляемых услуг.