Новосибирские компании активно используют ИИ для эффективных онлайн-встреч

В Новосибирской области наблюдается значительный рост популярности инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в онлайн-коммуникациях на платформе МТС Линк. По данным цифровой экосистемы МТС, использование ИИ для улучшения бизнес-встреч увеличилось почти в 2,5 раза. В первой половине текущего года жители Новосибирска активно применяли функции расшифровки, автоматического создания кратких обзоров встреч, а также разнообразные аудио- и видеоэффекты, основанные на ИИ.

Количество онлайн-мероприятий, проведенных новосибирцами за первые шесть месяцев 2025 года, выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший интерес к платформе проявили IT-компании, за которыми следуют образовательные организации и учреждения здравоохранения.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил: