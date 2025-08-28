Новосибирские компании активно используют ИИ для эффективных онлайн-встреч

В Новосибирской области наблюдается значительный рост популярности инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в онлайн-коммуникациях на платформе МТС Линк. По данным цифровой экосистемы МТС, использование ИИ для улучшения бизнес-встреч увеличилось почти в 2,5 раза. В первой половине текущего года жители Новосибирска активно применяли функции расшифровки, автоматического создания кратких обзоров встреч, а также разнообразные аудио- и видеоэффекты, основанные на ИИ.
Количество онлайн-мероприятий, проведенных новосибирцами за первые шесть месяцев 2025 года, выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший интерес к платформе проявили IT-компании, за которыми следуют образовательные организации и учреждения здравоохранения.
Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил:
— Обеспечение эффективной коммуникации между сотрудниками в крупных компаниях является сложной задачей. В отличие от небольших офисов, где личное общение более доступно, крупные корпорации нуждаются в специализированных платформах. Эти инструменты также критически важны для команд с удаленными сотрудниками. В связи с этим, мы постоянно совершенствуем наш сервис, активно интегрируя технологии ИИ, для оптимизации бизнес-коммуникаций.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
